Kultni britanski prog-rock bend Jethro Tull preksinoć je nastupio u prepunoj Maloj dvorani Doma sportova u Zagrebu.

Ian Anderson i njegovi kolege mnogobrojnim su se fanovima predstavili u sklopu turneje kojom se obilježava 50 godina od objavljivanja albuma »This Was«. Jethro Tull predstavili su se dugim setom sastavljenim od dvaju jednosatnih dijelova između kojih je bila pauza od 15-ak minuta.

Kroz grupu je dosad prošlo više od trideset glazbenika, a Anderson je ostao jedini originalni član. Sa svojim pomlađenim sastavom 71-godišnji glazbenik na preksinoćnjem je nastupu »prošetao« kroz sve faze benda iako im se, zbog vremenskih ograničenja, neki albumi nisu našli na repertoaru.

Koncert su otvorili hitovima »My Sunday Feeling« i »Love Story«, a izveli su i pjesme »A Song for Jeffrey«, »Heavy Horses«, »Dharma for One«, »Thick as a Brick«, »Too Old To Rock’n’roll: To Young To Die«, »My God«, »Ring Out, Solstice Bells«, »Aqualung«, »Locomotive Breath« i druge.

