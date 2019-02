Skunk Anansie, velika britanska rock četvorka predvođena superkarizmatičnom Skin, donose u subotu 27. srpnja na zagrebački stadion Šalata turneju najvećih hitova „25Live@25“.

Možda će zvučati puno, ali prošlo je 25 godina otkad su Skunk Anansie debitirali na sceni moćnim singlom „Selling Jesus“. Svi koji su ostali zapanjeni eksplozivnom ćelavom frontwoman iza koje je buku dizala prilično jednostavna, ali glasna kombinacija bubanj – bas – gitara još zapanjeniji su bili jednom kad su vidjeli Skunk Anansie uživo. Bez sumnje jedan od najboljih live bendova posljednjih četvrt stoljeća svojevremeno su protutnjali kroz Zagreb održavši u dvorištu Jedinstva koncert o kojem se pričalo mjesecima. Fantastičan prijem i neraskidiva veza s ovdašnjom publikom kao da su tražili posebnu priliku za novi susret. I dobili su je, 9 godina nakon premijere.

Skunk Anansie obilježavaju 25 godina i nose svoje ogromne hitove na put oko svijeta. Velika hrvatska rođendanska fešta dogoditi će se u ljetnu subotu, 27. srpnja na stadionu Šalata, najomiljenijem zagrebačkom otvorenom koncertnom prostoru, dosad već testiranom od strane mnogih velikih izvođača kao što su Prophets Of Rage ili Slash. Setlista se već može pogoditi jer će sigurno sadržavati pjesme poput „Hedonism“, „Weak“, „I Can Dream“, „Twisted“, „Charlie Big Potato“, „Secretly“, „Because Of You“, „Brazen (Weep)“, „Charity“ i, naravno, „Selling Jesus“ s kojom je sve počelo.

Ulaznice

Ulaznice u prodaju kreću u petak 22. veljače po early bird cijeni od 190 kn. Ta cijena je na snazi do 31. ožujka, dok će od 1. travnja do 26. srpnja za ulaz trebati izdvojiti 220 kn, a na sam dan koncerta 250 kn. Ulaznica nisu posebno podjeljene za tribinu i parter već vrijede za cijeli prostor za publiku. Posebno od njih u ponudi će se naći ulaznice za VIP sektor po cijeni od 370 kn, što je iznos koji će ostati do samog nastupa.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.

Komentari

komentara