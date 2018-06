Njujorški noise rock trio A Place To Bury Strangers nastupit će u klubu Močvara u subotu 8. rujna.

Bend kojeg čine Oliver Ackermann, Dion Lunadon i Lia Simone vraća se u Zagreb promovirati peti studijski album “Pinned”, objavljen u travnju ove godine, a koji će uskoro doživjeti i remiksirano izdanje. APTBS i na svom novom izdanju nastavljaju istraživati zvuk zakopan duboko na tromeđi shoegazea, space i psihodeličnog rocka, ali u primjetan utjecaj bubnjarke Lie Simone koja se bend priključila nakon što je potvrđena kao trajna zamjena za dotadašnjeg bubnjara Robija Gonzaleza.

Crpivši utjecaj od bendova poput Jesus And Mary Chain APTBS gradili su ime prije svega moćnim, razarajućim wall of sound zvukom, te fantastičnom svirkom na račun koje su dobili priliku djeliti pozornicu s imenima kao što su Nine Inch Nails i MGMT. Uz odlične kritike od samog starta (debi album je na Pitchforku svrstan u kategoriju Best new music), grupa se uspjela nametnuti kao jedan od najuzbudljivijih novih sastava proteklih desetak godina.

Posljednji nastup u Zagrebu zabilježili su u studenom 2017., a sad, s novim albumom na set listi stižu u klub Močvara na Trnjanskom nasipu.

Ulaznice po cijeni od 65 kuna u prodaji su od danas, 21. lipnja. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 80 kuna.

