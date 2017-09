Nakon odlično posjećenog prošlotjednog nastupa legendarnog britanskog sastava Clock DVA, u Palachu je i ovog tjedna održan koncert koji je privukao mnogobrojnu publiku.

Ovog puta na »meniju« je bilo nešto posve drukčije – japanski velikani psihodelije Acid Mothers Temple & the melting paraiso U.F.O., samoprozvana milenijska hippy grupa koja putuje svijetom predstavljajući svoj spoj psihodelije, bučnih gitara i moćnog ritma. Glasan, uigran, žestok i hipnotizirajući spoj koji je, sudeći po reakcijama okupljenih u trećoj prostoriji kluba u Kružnoj, u Rijeci naišao na plodno tlo.

Egzotična skupina glazbenika okupljena oko gitarista Kawabate Makota, u početku je radila pod utjecajem progressive rocka, potom su u svoju glazbu unijeli primjese jazza, a onda i psihodelične elemente i improvizaciju. Grupa koja je na scenu vratila interes za psihodeliju, kraut rock i progresivni rock i smatra se jednim od najboljih japanskih bendova u povijesti, u Hrvatsku se vratila u sklopu europske turneje Hallelujah Mystic koja ih je premijerno dovela i u naš grad.

Ulogu predgrupe imao je riječki sastav The Freak Folk Of Mangrovia čiji članovi sebe opisuju kao fluktuirajući kolektiv glazbenika koji više godina surađuju u raznim bendovima. Glazbi pristupaju kao igri, eksperimentirajući sa zvukom i raznim ritmičnim temama, stvarajući skladbe u kojima se isprepliću lagani, opušteni, atmosferični dijelovi i žestoke, kaotične, sonične eksplozije.

