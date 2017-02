Već iz naziva predstojeće turneje grupe Aerosmith – „Aerovederci“ – jasno je da se ova rock petorka koja je prve korake ka svjetskoj slavi učinila sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, priprema za mirovinu.

Pojašnjavajući odluku o kraju zajedničkog rada gitarist Brad Whitford pomalo je lakonski odgovorio kako priču o kraju treba nekako početi, ali je zato na pitanje postoji li mogućnost da prije konačnog završetka rada objave još neki album odgovorio tako da je izazvao pažnju fanova:

„U veljači ćemo se svi naći i to u studiju pa ćemo vidjeti hoće li što biti od novog albuma. Mislim da bismo svi to voljeli, a znam da ima dosta novih pjesama koje bismo mogli snimiti.“, rekao je Whitford. Kad je pak riječ o europskom dijelu njihove turneje za nju je, za sada, predviđeno 17 datuma i to od 17. svibnja pa do 5. srpnja, a Hrvatskoj najbliže lokacije su Koln (20. srpnja) i Firenza tri dana kasnije

Komentari

komentara