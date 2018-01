Riječki The Black Room je ušao je u novu godinu s novim izdanjem – nakon uspješnog debi albuma „In This Town Lies A City“, sada dolaze četiri nove pjesme okupljene u zajednički nazivnik „After Dark“.

EP je producirao Matej Zec (Let 3), a naslanja se na tamniji, melankoličan, ali energičan zvuk. Donosi i nove žanrovske utjecaje: synth-pop i trip-hop.

Novi EP s najavnim singlovima ‘’Ready To Go’’ i ‘’Eye For An Eye’’, predstavlja korak dalje, a kao i dosadašnja izdanja “After Dark” je dostupan na bandcamp stranici banda.

Ujedno je i krenula prodaja ulaznica za riječku koncertnu promociju. Podsjetimo, The Black Room će svoju službenu koncertnu promociju EP-a „After Dark“ održati u subotu, 3. ožujka u OKC Palach.

Ulaznice po preprodajnoj cijeni od 25,00kn moguće je kupiti u Dallas music shop Rijeka i u sustavu Entrio, dok će na ulazu biti potrebno izdvojiti 40,00kn.

Komentari

komentara