Izvanredan američki sastav Spain nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture 11. listopada.

Iza projekta stoji američki glazbenik i producent Josh Haden čija glazba opisuju kao indie pop slowcore americana free jazz. Spain je u glazbenom svijetu najprepoznatljiviji po hvaljenom debiju “The Blue Moods Of Spain” i pjesmi “Spiritual” koju su obradili veliki Johnny Cash na izdanju “Unchained” i Joshov otac Charlie Haden u suradnji s gitaristom Pat Metheny na Grammyjem nagrađenom albumu “Beyond The Missouri Sky”.

U Tvornicu kulture Spain dolaze promovirati album “Mandala Brush” koji će biti objavljen krajem rujna. Album su producirali Josh Haden i Kenny Lyon, a kao glazbenici su, uz producente, sudjelovali Shon Sullivan (akustična gitara, klavijature), Danny Frankel (bubnjevi), Joshove sestre Petra Haden (violina) i Tanya Haden (violončelo), trubač Mike Bolger, saksofonist Matthew DeMerritt i klarinetist David Ralicke. Izuzetno respektabilna sviračka postava koja je surađivala s umjetnicima poput Ry Coodera, Macy Gray, Becka i grupe The Afghan Whigs, zaslužna je za 11 novih pjesama od kojih je za prvi singl odabrana ”Maya In The Summer”.

Ulaznice u pretprodaji iznose 70 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 90 kn.

Komentari

komentara