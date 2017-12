Riječki glazbeni dvojac Alba&Leo večeras će u book caffeu Dnevni boravak održati koncert pod nazivom What yes?!

Alba Nacinovich i Leo Škec zadnjih godinu dana žive na londonskoj adresi, stoga će njihov ovotjedni nastup u Rijeci biti odlična prilika za otkrivanje svih novosti vezanih uz njihovu glazbenu priču. Podsjetimo, u britansku su se prijestolnicu preselili nakon što se ukazala prilika da spoje dvije velike strasti: Leovu strast prema znanosti i zajedničku strast prema glazbi.

Naime, Leu koji je docent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odobren je projekt na natječaju za prestižne »Marie Skłodowska-Curie Actions – individual fellowships« te je od studenog 2016. zaposlen na sveučilištu Brunel University u Londonu. Preko dana bavi se računalnim modeliranjem kompozita i mehanikom loma, a Alba se pobrine da ga navečer dočeka – svirka.

Riječki »update«

– Prošlo je predugo od našeg zadnjeg druženja s riječkom publikom. Prvih godinu dana u Londonu je proletjelo i vrijeme je za »update«! Evo prilike da iz prve ruke saznate što se sve zbivalo u međuvremenu i što se kuha za dalje, najavljuju talentirani glazbenici.

Alba za gitarom i Leo za mikrofonom samo su neke od atrakcija koje očekuju posjetitelje u Dnevnom boravku. Bit će to nastup kojim će na najbolji mogući način zaokružiti godinu na izmaku koju će članovi jednog od najzanimljivijih i najinventivnijih domaćih dua pamtiti po mnogim lijepim trenucima i uspjesima.

– Za nas je ovo bila vrlo aktivna koncertna godina u kojoj valja istaknuti nastup u legendarnom londonskom klubu The Troubadour u kojem su, između ostalih, nastupali Jimi Hendrix, Elton John, Paul Simon, Adele i Ed Sheeran.

U prosjeku nastupamo nekoliko puta na tjedan u klubovima diljem Londona. Biramo mjesta slušalačkog karaktera, gdje se cijeni originalnost pa iz nastupa u nastup osvajamo novu publiku i povezujemo se sa srodnim umjetnicima, otkrili su nam.

Kako doznajemo, održali su i nekoliko koncerata izvan Londona. A London ih zasad potpuno ispunjava i zaokupljuje.

– Posao nas je zapravo često odvodio iz Engleske. Leo je »nastupao« na kongresima u Francuskoj, Španjolskoj i Nizozemskoj, a ja sam surađivala s mnogim renomiranim jazz glazbenicima poput Glauca Veniera u Italiji, Airelle Besson i Euroradio Jazz Orchestre u Francuskoj, te bila dijelom hrvatsko-norveškog projekta Jazz Ex Tempore pod vodstvom Elvisa Stanića, rekla je Alba.

Dodaju nam kako su očekivali da će London za oboje biti neprocjenjivo profesionalno i privatno iskustvo i u tome se nisu prevarili.

– Grad je neizmjerno živ i uzbudljiv, a istovremeno smo tamo pronašli toplinu doma. London je osim toga velika inspiracija i na neki nas način tjera da budemo aktivniji i produktivniji. Jedva smo čekali »baciti se u vatru« i vidjeti kako će publika reagirati na našu glazbu u takvoj konkurenciji. Ubrzo se pokazalo da je naš izričaj, čak i u Londonu, potpuno jedinstven. Ljudi osjećaju naboj glazbe i naše izvođačke kvalitete, ali nas istovremeno ne mogu smjestiti niti u jednu ladicu.

U londonskoj bujici glazbenog stvaralaštva komentari poput »Nešto ovako originalno dugo nisam čuo« velika su čast i poticaj.

No, istaknuti se na pozornici je samo vrh ledenjaka, a prava se »borba« odvija iza kulisa. Svi žele svirati i spremni su na sve da dođu do svojih pet minuta slave, a promotori i organizatori koncerata toga su itekako svjesni i vrlo često to iskorištavaju.

Unatoč tome, glazbenici su iznimno kolegijalni i trude se zajedno graditi i razvijati scenu.

Što se tiče svakodnevnog života, moramo vam srušiti dva velika mita: u Londonu kiša pada rijetko i dobro se jede, rekla je Alba čija je pjesma »Won’t be back soon« u listopadu osvojila drugu nagradu žirija (koji su sačinjavali legendarni Mungo Jerry i Frank Turner) na natjecanju za najbolju originalnu skladbu »Absolute music«.

Premijera novog albuma

Boravak u Londonu Albi i Leu umnogome pomaže u razvoju glazbene karijere. Reakcije tamošnjih slušatelja i stručnjaka potvrdile su im da su na pravom putu i da za njihovu glazbu ima publike.

– U potpunosti smo posvećeni autorskom materijalu koji se trudimo čim više promovirati kako uživo, tako i online. Paralelno radimo u studiju, imamo sjajnog producenta i sljedeća godina biti će u znaku našeg prvog albuma. Puno smo naučili, i još učimo, o promociji i marketingu. To je nešto što nam kao glazbenicima nije prioritet i čemu do sada nismo pridavali dovoljnu pažnju. Internet i moderna tehnologija omogućili su sredstva za kreiranje vlastitog audio-vizualnog identiteta i lakšeg pristupa publici i utjecajnim ljudima iz struke.

Sjajan je to alat, ali je time veliki dio posla svaljen na same glazbenike kojima na kraju najmanje vremena ostaje za stvaranje glazbe. Izazovno je prilagoditi se novim trendovima a da u središtu ostane iskrena umjetnost. Takvoga smo kova da nam je to i dalje apsolutni prioritet, a imali smo sreće da smo po tom pitanju naišli na istomišljenike, sjajne glazbenike kojima je spajanje različitih žanrova prirodno i uzbudljivo kao i nama. Želja nam je da nam se ovog ljeta pridruže i na nastupima u Hrvatskoj i da na taj način povežemo te dvije sredine, rekli su.

Večerašnji koncert u Dnevnom boravku bit će ujedno i hrvatska premijera njihovog materijala koji sljedeće godine izlazi na netom spomenutom albumu koji pripremaju s Gerryjem Diverom, producentom čiji su albumi osvajali BBC Folk Awards, nominacije za nagradu Mercury te pet zvjezdica u recenzijama u časopisima The Guardian, The Observer i Mojo.

Materijal će najaviti njihov prvi britanski singl »A little house with a triangular roof« koji također izlazi početkom 2018. godine, a za čiji su videospot spojili umijeća provjerenog redatelja Igora Modrića i istaknute riječke umjetnice Mirne Sišul.

Komentari

komentara