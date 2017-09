Ljubitelji grupe Motörhead s radošću će prihvatiti početkom rujna objavljen novi album sastava koji pod nazivom „Under Cöver“ na jednom mjestu okuplja neke od najkvalitetnijih obrada tuđih pjesama koje je ovaj band napravio u svojoj karijeri.

Najzanimljivija je svakako do ovog trenutka neobjavljena njihova verzija čuvene Bowiejeve pjesme „Heroes“, a izborom je obuhvaćeno razdoblje od 1992. godine i albuma „March ör Die“ pa do njihovog posljednjeg rada, ploče „Bad Magic“ iz 2015. godine. Uz Bowiejeve „Heroes“, jednu od posljednjih pjesama koje je band snimio, ljubitelji njihova zvuka moći će uživati i u, primjerice, pjesmama „Whiplash“ (Metallica), “Breaking the Law” (Judas Priest), “God Save the Queen” (Sex Pistols), “Cat Scratch Fever” (Ted Nugent), “Hellraiser” (Ozzy Osbourne) i “Rockaway Beach” (Ramones), a jedini band koji se može pohvaliti da su im Lemmy i društvo obradili dvije pjesme su Rolling Stonesi koji su na ovom albumu zastupljeni sa svojim kultnim pjesmama “Jumpin’ Jack Flash” i “Sympathy for the Devil”.

