Jedan od vodećih izvođača ovogodišnjeg, sedmog izdanja SeaRock festival iz Kotora bit će čuveni američki rock’n’roll umjetnik Alejadnro Escovedo, koji će promovirati novi album “Burn Something Beautiful” u pratnji američko/talijanskog pratećeg benda.

Alejandro Escovedo, električni trubadur iz Teksasa na čijim koncertima gostuju ljudi kao Bruce Springsteen ili Peter Buck (R.E.M.) personifikacija je muzičara koji slavi rock’n’roll i autora koji uvijek ima nešto važno za reći. Posljednji album, objavljen nakon uspješnog »Big Station« (2012.) realiziran je u suradnji s dva producenta: prvi je spomenuti Peter Buck, a drugi Scott McCaughey (The Minus 5) koji su sudjelovali u autorskom radu s Escovedom i zajedno kreirali zvuk i atmosferu koja slavi rock’n’roll, meditira o smrtnosti i iscijeljućoj moći ljubavi.

Pored autorskog i producentskog tima, na albumu su svirali sjajni muzičari: gitarista Kurt Bloch (The Fastbacks), bubnjar John Moen (The Decemberists), prateći vokali Corin Tucker (Sleater-Kinney) i Kelly Hogan (Neko Case) kao i saksofonist Steve Berlin (Los Lobos).

Alejandro Escovedo započeo je karijeru kroz The Nuns, proslavljene punk inovatore iz San Francisca, nastavio s alt-country pionirima iz Austina, Rank & File i teksaškim rockenrollerima True Believers. Od 1992. započinje solo karijeru i dobitnik je mnogih nagrada i priznanja: 1998. časopis No Depression proglašava ga za autora desetljeća, a od Americana Music Association’s dobija životno priznanje za izvođača 2006.

– Uvijek radite ono u čemu ste dobri, i ljudima će biti stalo. Uvijek sam vjerovao, još kao dijete, ako zaista vrijedno radiš, pronaći ćeš zadovoljstvo. Mislim da sam to naučio od braće i oca. Sve što sam želio da budem je aktivan muzičar. Radi vrijedno i naporno, vjeruj u to što radiš, i sigurno će to neko primijetiti, kategorično izjavljuje Alejandro Escovedo.

Ko-producent aktualnog albuma “Burn Something Beautiful”, proslavljeni Peter Buck (R.E.M.) kazao je:

– Obožavatelj sam Alejandrove muzike više od 30 godina, i raditi s njim bilo je dobro, baš kao što sam i očekivao. Mislim da smo nas dvojica, i Scott McCaughey radeći zajedno proširili vokabular kao autori i muzičari, i stvorili nešto posebno i drugačije od svega što smo postigli u prošlosti.

– Osjećam posebnu dobrotu s Alejandrom, od kada smo se sreli, 1986., nastavlja ko-producent Scott McCaughey. Poklapamo se oko zajedničke ljubavi prema čitavom rock’n’roll cirkusu. Rad na ovom albumu mi je puno značio, i mislim da će ljudi to osjetiti, kada ga čuju.

SeaRock festival bit će održan se 28. i 29. lipnja na ljetnjoj pozornici u Kotoru. Ulaz će, kao i svih prethodnih 6 godina biti slobodan.

Komentari

komentara