Jedan od najinovativnijih i najboljih bendova današnjice, Algiers, u utorak, 12. veljače dolaze u zagrebačku Močvaru, a dan kasnije, 13. veljače, nastupaju u šibenskom Azimutu.

Njihov spoj gospel vokala i gitarističke glazbe u rasponu od post-punka Gang Of Foura ili A Certain Ratio, do elektropunk i industrial prizvuka kultnih Suicidea zaintrigirao je glazbenu kritiku koja je u pravilu ostala zatečena originalnošću i visokom razinom kvalitete koju su već na svom prvom albumu Algiers isporučili.

Razne se godine spominju kao početak djelovanja ovog glazbenog kvarteta porijeklom iz Atlante, glavnog grada američke savezne države Georgije, no kako sami članovi grupe Algiers navode tek su 2012. objavom prvog singla “Blood” shvatili da je to ono čemu su težili tijekom godina glazbenog istraživanja. Ta se njihova vizija u potpunosti iskristalizirala do objavljivanja istoimenog albuma prvijenca 3 godine kasnije, albuma koji je izašao za jednu od najznačajnijih nezavisnih etiketa danas – Matador Records.

Njihov je spoj gospel vokala i gitarističke glazbe u rasponu od post punka jednih Gang of Four ili A Certain Ratio do electropunk i industrial prizvuka kultnih Suicide, zaintrigirao glazbenu kritiku koja je u pravilu ostala zatečena originalnošću i visokom razinom kvalitete koju su već na svom prvom albumu Algiers isporučili. Kao i obično postojala je kod mnogih skepsa i strah od “ukletog” drugog albuma, koji se nerijetko događa onima koji se odlučuju implementirati nove i nekonvencionalne ideje, pa se takvi već na svom drugom pravom izdanju počinju vrtjeti u krug bezuspješno tražeći izlaz iz okova revolucionarnog im albuma prvijenca.

Na našu sreću Algiers su uvjerljivo demonstrirali kako u njihovom slučaju strahu mjesta nije bilo, jer prošle godine objavljeni “The Underside of Power” razoružao i najveće skeptike donijevši im hvalospjeve od strane većine utjecajnih glazbenih medija kao što su A.V. Club, AllMusic, Drowned In Sound, Clash, Alternative Press, The Quietus ili The Wire. Snimljen u Bristolu, a produciran od strane Adriana Utleya (Portishead) ovaj album snažno i beskompromisno progovara o sadašnjosti koju proživljava ova četvorka smještena između New Yorka, Londona i Atlante. Stvarnost je to koju podjednako diktira Trumpova Amerika kao i sve izraženija ksenofobija u Velikoj Britaniji, stvarnost kojoj se Algiers odlučno suprotstavljaju svojim strastvenim spojem gospela, soula i post punka.

Algiers su Franklin James Fisher na vokalu, Ryan Mahan na bas gitari, Lee Tesche na gitari, a odnedavno je punopravni član benda i Matt Tong, nekadašnji bubnjar i suosnivač grupe Bloc Party.

Ulaznice za zagrebački koncert po cijeni od 80 kuna (na dan koncerta na ulazu 100 kuna) mogu se kupiti u Rockmarku, Berislavićeva 7, i Dirty Old Shopu, Tratinska 18, a za šibenski po cijeni od 60 kuna (na dan koncerta na ulazu 80 kuna) na šanku Azimuta, Obala palih omladinaca 2.

