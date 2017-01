Punih deset godina nakon što je svijet oduševila napravivši u suradnji s Robertom Plantom, legendarnim pjevačem Led Zeppelina, sjajni album »Raising Sand«, lijepa country i rock pjevačica Alison Krauss vraća se na scenu albumom »Windy City« koji će biti objavljen 17. veljače.

Zanimljivo je da je čak deset pjesama za ovaj album bilo snimljeno još 2013. godine, ali se u objavljivanje nije krenulo najprije zbog brojnih obveza na turnejama, a potom zbog problema s glasom. Producent albuma je nešvilski veteran Buddy Cannon, a većina pjesama na njemu svojevrsna su posveta i zahvala Kraussove njenim idolima. Tako se Brende Lee sjetila kroz »Losing You« i »All Alone Am I«, zahvalu Willie Nelsonu uputila je obradivši njegovu »I Never Cared for You«, a tu su još i »River in the Rain« Rogera Millera, čuvena balada »You Don’t Know Me«…

