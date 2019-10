RIJEKA – U trenutku kad se, posve neuobičajeno i neočekivano za nju, Emma Ruth Rundle vratila na pozornicu Palacha kako bi se riječkoj publici bisom zahvalila za podršku, nije se čula ni muha.

Emma Ruth popela se na stage sama, i na gitari izvela posve ogoljenu »Real Big Sky«, a publika je ostala hipnotizirana.

– Više je puta zahvalila publici na dolasku, ali i na posvećenoj joj pažnji. A i ja moram reći da je publika u potpunosti bila fokusirana i koncentrirana.

Još nisam doživio da nitko ne zapali cigaretu, da nitko ne čavrlja i da nitko ne koristi mobitel! Ma bio je ovo klupski koncert godine u Rijeci, zadovoljno je istaknuo Željko Pendić iz Distune Promotiona, organizatora koncerta američke kanautorice, gitaristice i vizualne umjetnice, njenog prvog riječkog i jedinog koncerta u Hrvatskoj u sklopu ovog dijela turneje kojom Rundle promovira još uvijek aktualan, lani objavljen album »On Dark Horses« izdan za renomiranu etiketu Sargent House.

Upravo zbog toga što je u Rijeku stigla na krilima zadnjeg albuma, na repertoaru njenog koncerta koji je potrajao nešto više od sat vremena, u utorak navečer u OKC-u Palach našle su se u većini upravo skladbe s tog izdanja kao što su »Fever Dreams«, »Apathy on the Indiana Border«, »Darkhorse«, »Control«, »Dead Set Eyes« i »Light Song«, ali i nekoliko pjesama s izdanja »Marked for Death« objavljenog 2016. godine: »So, Come«, »Protection«, »Marked For Death«, »Medusa« te »Real Big Sky« izvedena na bisu.

Emmu na ovoj turneji prati bend koji čine Dylan Nadan iz Wovenhanda na bubnju, Evan Petterson kao vokal, gitarist i klavijaturist, te basist Tood Cook.

Koncert je, kako i priliči svirci radnog dana, počeo za riječke pojmove vrlo rano, već u 21.15, a na Rundleino prvo riječko gostovanje stigla je i publika iz Zagreba, Pule, ali i susjedne Slovenije, te čak Beograda.

