Riječka klupska premijera kao glazbeni odgovor na mračna vremena u kojima se nalazimo zasigurno je prava koncertna poslastica – stajalo je u najavi agilne ekipe iz Distune Promotiona koja je u subotu u OKC Palach dovela Algiers, kvartet iz Atlante, trenutno jedan od bendova koji plijeni pažnju gdje god da se pojavi.



Dečki su u Rijeku stigli dan nakon zagrebačkog koncerta u Močvari, a u sklopu turneje kojom predstavljaju drugi album »The Underside of Power«, koji je iskočio kao jedan od najzamjećenijih albuma prošle godine, s pohvalama koje stižu s obje strane Atlantika.

Nisu »distunovci« lagali kad su rekli da je Algiersova premijerna svirka pred riječkom publikom, a bilo je posjetitelja i iz Istre, te susjednih Slovenije i Italije, prava poslastica u ova mračna vremena. Franklin James Fisher vokal, Ryan Mahan na bas gitari, Lee Tesche na gitari, te bubnjar Matt Tong u krcatom Palachu furioznim, ali na trenutke i pomalo nježnim izvedbama progovorili su o svemu što ih muči u ova distopijska vremena – od bujajućeg fašizma, kolonijalizma i ekstraktivnog kapitalizma, do života u sve više otuđenom dobu virtualnog svijeta.

S jasnom porukom na stageu u vidu zastave s natpisom »All power to the people«, odnosno »Moć narodu«, Algiers je odsvirao cjelokupnu diskografiju, sve pjesme s eponimnog prvijenca iz 2015. te novog »The Underside of Power«, oba izdana za izdavačku kuću Matador.

Palachu su priredili dva bisa, jedan više od Zagreba, no i poslovično rezervirana riječka publika uzvratila je istom mjerom – plesom, ovacijama i pozivima na još.

Franklin James Fisher naprosto je oduševio glasom na tragu r’n’b odlično ukomponiranog u spoj soula, post-punka, punk rocka, noisea, jazza, afro-beata, grimea i hip hopa – u trenucima propovjednik o svjetskim nepravdama za klavirom, u trenucima rasplesani aktivist koji poziva na bunt.

A s njegove lijeve strane »k’o u struju« uštekani basist Ryan Mahan koji diže atomsferu, dok Matt Tong »luduje« za bubnjevima, a Lee Tesche briljira na gitari.

– Hvala – na skromnom hrvatskom kazao je na samom početku svirke Franklin James Fisher, no nakon koncerta dečki su otkrili da će se sigurno vratiti u grad na Rječinu jer nisu mogli vjerovati kakav im je prijem priredila ovdašnja publika.

Posebno su oduševljeni ostali plakatom za riječki koncert, kojeg je posebno za ovu priliku osmislio stalni suradnik Distune Promotionsa Antonio Kakača, pa se možda realizira i kakava buduća suradnja.

Riječki provod Algiersa završio je u klubu Život gdje su dečki uživali do ranog jutra, a kako saznamo probali su i burek.

Komentari

komentara