Peto izdanje Impulse festivala, što će biti održano od 13. listopada do 10. studenog na niz riječkih lokacija, predstavlja još jedan poseban koncert – zagrebački Ponor, koji promovira novi album i osječki Debeli Precjednik, bend koji je 25 godina na sceni, na zajedničkom koncertu u riječkom OKC-u Palach 3. studenog od 21 sat.



Angažirani zagrebački hardcore punk bend Ponor u jesen 2017. na svojim bandcamp stranicama izdao je drugi album »Prah i pepeo«. Kao i prvijenac »Ovo je kraj«, novi album je u digitalnom formatu besplatan. Uvijek međunarodno aktivni, materijal su već predstavili europskoj i domaćoj publici. U proljeće 2018. »Prah i pepeo« dobiva svoje vinil izdanje u realizaciji tri diskografa: PDV, DHP AK47 i My Favorite Records. Album se bavi sociološkim i introspektivnim temama, od distopijske budućnosti do pitanja prolaznosti vremena. Žanrovski je čvrsto utemeljen u hardcore punku, ali se otvoreno dotiče i drugih žanrova, naročito black metala. Album je snimio i miksao Ivan Jakić u studiju Kut sobe, a mastering je napravio Brad Boatwright iz Audiosiegea. Ilustraciju je radio Nadan Sarvan, a pripremu i dizajn albuma Slobich. Album progovora o ženskim i LGTBQ pravima, o strahu i dvoličnosti. On je energetska anti-establishment bomba, kratki i britki poziv na revoluciju.



Debeli Precjednik, ili Fat Prezident je punk rock bend iz Osijeka, osnovan davne 1993., slovi kao jedan od miljenika publike, bilo gdje da nastupa. Krasi ih besprijekoran live nastup nošen pozitivnom atmosferom s vrlo jasnim angažmanom kada su u pitanju tekstovi. Tijekom svih ovih godina Debeli Precjednik je odsvirao bezbrojne koncerte i postao je institucija regionalnog melodijskog punk rocka. Iza sebe imaju pregršt izdanja, a zadnji je zajednički album s bendom Mašinko objavljen 2016. pod nazivom »Godina majmuna«. Debeli Precjednik donosi brze, energične i privlačne punk rock pjesme, s prikladnim gitarističkim rifovima i prepoznatljivim vokalima, skakanjem između hrvatskog i engleskog jezika.



Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 40 kuna dostupne su u Dallas Music Shopu Rijeka i u sustavu Entrio, dok će cijena na ulazu u klub iznositi 60 kuna. Impulse je klupski riječki boutique festival koji spaja više gradskih lokacija s misijom promocije urbane kulture: glazba će punih pet tjedana biti posvuda u organizaciji Distune Promotiona i Studentskog kulturnog centra (SKC) Sveučilišta u Rijeci.

Komentari

komentara