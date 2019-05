Gostovanje Anne Calvi u Rijeci za ljubitelje rocka s Kvarnera lijepa je prilika za susret s vrlo cijenjenom britanskom kantautoricom koja će predstaviti ponajprije svoj posljednji album, prošlogodišnji »Hunter« koji je zasluženo pobrao salve pohvala te, primjerice, na Metacritic skali od 100 mogućih ostvario čak 84 boda, što znači da je riječ o iznimno dobrom albumu.

Anna Calvi glazbenica je koja se, kako je to u posljednjem broju Rifa i sama istaknula, izražava ponajprije kroz zvuk električne gitare pri čemu uspješno koristi sva do danas stvorena »oružja« tog temeljnog instrumenta rock glazbe, a to znači da će slušatelji na »Hunteru« bez većih poteškoća uočiti, primjerice, nasljeđe jednostavnog gitarističkog rocka i popa šezdesetih, blues rock solaže, surf rock, energičnost novog vala, beskompromisnost alter rocka devedesetih, elemente psihodeličnog i art rocka…

Sado mazo iskustva

Sve to Calvi u svakoj od deset pjesama svog trećeg studijskog albuma spaja u slušljivu i uhu ugodnu cjelinu koju će itekako zanimljivo biti čuti i uživo, tim više što i sama autorica koncertne nastupe smatra onim pravim i iskonskim kad je riječ o prenošenju osjećaja. Ništa manje Anna Calvi nije zanimljiva ni kad je riječ o tekstovima i stavovima. Štoviše, pjesme ponuđene na albumu »Hunter« u dobru rock poeziju svrstavaju se i zbog svoje nedvojbene provokativnosti pri čemu je lako uočljivo kako atraktivna Calvi više voli vlastiti spol, a u onom erotskom dijelu veze ne preza ni od sado mazo iskustava! No, sve je to samo svojevrsni eksperiment u traženju vlastitog (ne samo spolnog) identiteta o čemu svjedoči i njena izjava dana uoči pojave albuma

– Vjerujem da je spol spektar. Kad bi nam se dozvolilo da budemo negdje u sredini, a to znači ne gurani prema ekstremima muškosti ili ženskosti, svi bismo bili slobodniji.

Naravno, ovakvi će stavovi, kao i kroz njene pjesme jasno uočljivo odbijanje uobičajenih društvenih normi, neke šokirati, druge užasnuti, ali će rijetko koga ostaviti ravnodušnim. Ipak, Anna Calvi ponajbolja je kad ne brine previše o dvojbama vezanim uz spol, već piše i pjeva erotske stihove.

Ženska požuda

Ponajbolja od tih pjesma je odlična »Alpha« sa sjajno opisanom snagom ženske požude i želje za dominacijom, a po raspoloženju suprotna, ali kvalitetom joj ravna je prozračna i eterična »Eden« koja tjelesnu ljubav nastoji uzdići u sfere duhovnosti.

O toj razini spoja te ostvarivanja tjelesnog i duhovnog jedinstva govori i vrlo dojmljiva »Swimming Pool« motivirana slikama Davida Hockneya, obilježena prozračnim gitarističkim dodirima koji oponašaju žuborenje vode dok visokim i snenim glasom Calvinova neizostavno budi sjećanja na Julee Cruise i njen nezaboravni doprinos glazbi kultne TV serije »Twin Peaks«. To mistično ozračje prepuno pritajene erotike još je uočljivije u iznimnoj naslovnoj »Hunter« koja ponavljanjem čuvenog »Twin Peaks« tona iz skladbe »Faling« uvodne teme te serije pojačava dojam filmske glazbe, dok stihovi »obući ću se u kožu, staviti cvijeće u kosu«, spojeni s naslovnicom albuma vezanom baš uz te stihove, još uočljivije guraju ovu pjesmu ka području nekonvencionalne erotike. Još se jače to osjeti u »Chain« koja kroz kombinaciju glazbene i tekstualno nježnosti i agresije opisuje »zabranjene igre« dovoljno upečatljoivo da nas podsjeti na kultni trenutak takve rock poezije, čuvenu »Venus in Furs« grupe Velvet Underground.

O pokušajima otkrivanja vlastitog i suprotnog spola na zanimljiv način govore uvodna pjesma albuma »As a Man« te »Don’t Beat the Girl Out of My Boy« u kojoj načinom pjevanja Anna Calvi podsjeća na PJ Harvey s kojom je često uspoređuju. Psihodeličlnog i indie rocka podosta je u »Indies or Paradise«, »Away« je mahom akustična i po tome netipična za ovaj album, a rasplesana, ritmična i radiofonijska »Wish« najbliža je onom što podrazumijevamo pod pojmom potencijalni hit.

– Primalan i prekrasan, ranjiv i snažan – to je moj album »Hunter«, rekla je nedugo po objavljivanju ovog albuma prošle godine Anna Calvi i teško se je ne složiti s tom ocjenom. Ljubitelji gitarističkog rocka u deset pjesama ovog albuma naći će puno razloga za zadovoljstvo, a budući da je ovakvu vrstu glazbe uvijek bolje slušati uživo najbolje je – otići na koncert i uvjeriti se što sve Anna Calvi zna i može.

Profesorica gitare

Anna Margaret Michelle Calvi rođena je 24. rujna 1980. godine u Twickenhamu u obitelji Engleskinje i Talijana. Godine 2003. u Southamptonu završava studij gitare i violine, te potom radi kao profesorica gitare. Debi singl »Jezebel« objavljuje 2010. godine, a godinu dana kasnije objavljuje debi album pod nazivom »Ana Calvi« da bi 2013. godine objavila drugi studijski album nazvan »One Breath«. Godinu potom na redu je EP koji pod nazivom »Strange Weather« nudi gostovanje Davida Byarnea i obradu njoj pet dragih pjesama.

Satnica i ulaznice

Calvi će nastupiti u sklopu Ciklusa Furioza u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture večeras u prostoru perivoja Guvernerove palače. Kao predgrupa nastupit će talentirana hrvatska kantautorica Mary May koja se javnosti prvi puta predstavila prije šest mjeseci albumom prvijencem »Things You Can`t Put Your Finger On«. Vrata se otvaraju u 20 sati, u 21 sat na rasporedu je Mary may, dok je nastup Anne Calvi najavljen u 22 sata. Ulaznice stoje 140 kuna.

