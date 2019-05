RIJEKA – Nebo se smilovalo i ni kap kiše nije pala – emotivna kantautorica, virtuozna gitaristica i fascinantna izvođačica, jedna od najboljih britanskih glazbenica Anna Calvi sinoć je prvi put nastupila pred riječkom publikom i to u perivoju Guvernerove palače i u grad na Rječini donijela dašak aktualne svjetske scene.

Jer Calvi je u Rijeku stigla na krilima turneje kojom predstavlja najnoviji, treći album »Hunter« koji i dalje bere samo odlične kritike. A te kritike ističu da koliko god je njen treći album još bolji od prethodnika – istoimenog prvijenca iz 2011. te nasljednika »One Breath« iz 2013. godine koji su joj donijeli nominacije za britansku glazbenu nagradu Mercury i BRIT u kategoriji najbolje nove izvođačice – ovu atraktivnu glazbenicu valja poslušati i pogledati uživo, jer energija koju prenosi s pozornice puno je jača od one zabilježene na nosaču zvuka.

To se sinoć dogodilo i u Rijeci. Baš kao što je u nedavnom intervju za magazin Rif Novog lista naglasila, Calvi na stageu dobiva posebnu snagu.

– Otkrila sam da kad sam na pozornici mogu pristupiti najsnažnijim i najneustrašljivijim dijelovima sebe. Osjećam se stvarno slobodnom u tim trenucima, to je iskustvo nevjerojatno katarzično.

Gostovanje ove britanske glazbenice koja na »Hunteru« kroz tekstove propitkuje i pomiče pojmove seksualnosti, feminizma i roda odlično se uklopio u koncertni Ciklus Furioza programskog pravca Kuhinja Rijeke 2020 koji na iznimnim riječkim lokacijama predstavlja glazbu koju stvaraju žene, glazbenice koje pomiču granice, izazivaju žanrove te grade nove, uzbudljive glazbene svjetove.

Kao predgrupa nastupila je Mary May, novo ime domaće indie scene koja se javnosti prvi puta predstavila prije šest mjeseci albumom prvijencem »Things You Can`t Put Your Finger On« i zaradio nominaciju za nagradu Porin u kategoriji najboljeg albuma alternativne glazbe.

