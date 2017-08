Jedan od najpopularnijih alternative rock bendova devedesetih, grupa Garbage, objavio je novi singl „No Horses“.

Sve prihode od prodaje i preslušavanja singla bend će donirati Crvenom križu do kraja 2018. godine.

„Pjesma „No Horses“ je ustvari napad panike potaknut snovima, “mračno viđenje budućnosti u kojem vladajući režim vrednuje samo profit i uspjeh ne ostavljajući prostora malim prelijepim stvarima, sitnim gestama i velikim zvjerima“ izjavila je povodom objavljivanja singla pjevačica Shirley Manson.

Bend Garbage je ove godine objavio i svoju autobiografiju naslovljenu „This Is The Noise That Keeps Me Awake“ za koju je svaki član benda pisao određeni dio priče. Pored same biografije, knjiga sadrži i nikad ranije objavljene fotografije benda.

