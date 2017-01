Austrijski stoner blues rock dvojac White Miles premijerno dolaze u zagrebačku Tvornicu kulture 2. veljače.

Nakon što su po cijeloj Europi dijelili pozornicu s Eagles Of Death Metal, The Answer, Blues Pills, Courtney Love i Johnom Garciom, White Miles se vraćaju s aktualnim albumom »The Duel«, koji je producirao Micko Larkin koji je radio s imenima kao što su Courtney Love i Hole.



Sve je počelo 2011. kada su Medina (gitara i vokal) i Lofi (bubnjevi) osnovali bend, a nakon samo četiri snimljene pjesme prestali su s običnim životom i počeli živjeti svoj san. Poznati su po ludim probama na kojima se nerijetko vide i plesačice na šipki, a scene podsjećaju na stare crno-bijele filmove s puno bučne glazbe.

Svirali su po Njemačkoj, Švicarskoj i Italiji, a 2014. godina označila je prekretnicu. Kao predgrupa za švedski band Truckfighters i američki Valley Of The Sun, White Miles su osvojili širu Europu, a nakon što ih je management Courtney Love vidio uživo, bend se priključio i kao predgrupa na njenoj UK turneji.

Kritika je upratila divlju energiju i činjenicu da kroz njihov nastup probija sirova strast, buka, odličan zvuk, dok su neki išli tako daleko nazivajući ih budućnošću rocka. Odlične vijesti stigle su u obliku poziva za turneju s Eagles Of Deth Metal, koja je prekinuta nakon nesretnih događaja u Parizu, ali 2016. je zato donijela nastavak turneje i novi album.

White Miles su se vratili i s novim studijskim uratkom. Kao nastavak prvijenca »job:genius diagnose:madness«, novi aktualni album »The Duel« uključuje bučne i teške melodije, kao i blues, ali i pamtljive rock tonove.

