Jedan od najvećih svjetskih gitarističkih virtuoza Vlatko Stefanovski, hrvatski fingerstyle genij Damir Halilić Hal, te Igor Leonardi, Wacky Blues Professors, The Blondes, Marko Ramljak, Frano Živković i Enrico Maria Milanesi – ovogodišnji su izvođači Baška International Guitar Festivala što ga Udruga Hal i Turistička zajednica općine Baška organiziraju osmu godinu i to od 17. do 20. kolovoza.

Lista izvođača BIG Festa svake godine predstavlja legende i zvijezde u usponu gitarističkog svijeta pa ni ova godina neće biti iznimka. Jedan od najprestižnijih festivala gitare u Hrvatskoj i šire i ove će godine imati dvije pozornice, u Baški i Jurandvoru, a uz koncertni program, očekuju nas projekcija filma i izložba. Garancija kvalitete, osim navedenih imena svjetske i domaće gitarističke scene, od 2016. je godine i nagrada Simply the best koju je BIG festival dobio u kategoriji Manifestacije – tematski festivali i događanja u višednevnom trajanju. Dobivanje ove nagrade među 74 nominirane manifestacije diljem zemlje potvrdilo je kvalitetu i osobitost BIG-a koji značajno obogaćuje i unapređuje turističku ponudu otoka Krka. Nagradu je dodijelila Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia, poručuju organizatori.



Cigar Box revolucija

Program počinje 17. kolovoza od 21 sat na pozornici ispred crkve sv. Lucije. Prve večeri nastupit će Vlatko Stefanovski, Damir Halilić Hal i Smoothead.

Vlatko Stefanovski jedan je od najeksponiranijih glazbenika regije čija karijera traje više od četrdeset godina. Ovaj gitaristički virtuoz nastupao je diljem svijeta, od najprestižnijih klubova do velikih koncertnih dvorana, ostvarivši suradnje s eminentnim svjetskim glazbenicima i orkestrima. Napisao je glazbu za brojne kazališne i baletne predstave, autor je filmske glazbe i glazbe za animirane filmove te član legendarne makedonske skupine Leb i sol. Dobitnik je mnogih priznanja i nagrada, između ostalog i počasnog doktorata umjetnosti koji mu je dodijelilo Sveučilište Ćirila i Metoda u Skoplju, a 2017. godine dodijeljena mu je najviša makedonska državna nagrada »11. Oktobar« – nagrada za životno djelo u području kulture i umjetnosti.

Damir Halilić Hal, umjetnički ravnatelj BIG festivala, na ovogodišnjem izdanju predstavit će skladbe s novog albuma koji će biti objavljen krajem godine pri čemu će se nastup snimati za potrebe izrade video DVD-a koji će uz standardni audio CD biti dio novog projekta.

U subotu, 17 kolovoza bit će otvorena i izložba unikatnih cigar box gitara Smoothhead koje izrađuje umjetnik Ivan Petričić. Cigar Box revolucija koja je krenula iz SAD-a, proširila se i na Europu te privukla pažnju svestranog riječkog umjetnika koji je počeo izrađivati unikatne cigar box gitare. Kao zaljubljeniku u blues glazbu njegovim instrumentima dominiraju blues motivi, budući da su upravo ova glazbala duboko ukorijenjena u blues tradiciju. Smoothead ne samo da ih izrađuje već ih i svira kao one man band, koristeći usnu harmoniku, cigar box gitaru i perkusivne instrumente.



U nedjelju, 18. kolovoza, na istom mjestu, ispred crkve sv. Lucije s početkom u 21 sat nastupit će Frano Živković i Marko Ramljak Band. Sa svega dvije godine Frano Živković »zalijepio« se za staru gitaru svoga djeda koja je stajala u kutu dnevne sobe obiteljskog stana u Rijeci. Od tada je održao više od 200 koncerata po Europi, a Hrvatsko društvo skladatelja dodijelilo mu je stipendiju fonda Rudolf i Margita Matz. Frano sklada vlastite kompozicije, a snimio je i svoj prvi album sastavljen većinski od upravo autorskih skladbi. Više puta dijelio je pozornicu i s jednim od najvećih svjetskih gitarista Tommyjem Emmanuelom. Marko Ramljak široj javnosti poznat je kao violinist koji već dugi niz godina surađuje s hrvatskom pop zvijezdom Gibonnijem, međutim, upravo je gitara ta koja je uvelike utjecala na razvoj njegova izražavanja na violini. U dvije godine koje je proveo u Južnoj Africi imao je priliku biti gitarist u vrlo popularnom bendu Kreesan, a nakon povratka u Hrvatsku objavio je tri albuma autorske glazbe i surađivao s brojnim eminentnim glazbenicima iz Hrvatske i inozemstva. Dobitnik je četiri nagrade Hrvatske glazbene unije Status za najistaknutijeg instrumentalista godine.



Blues i rock ostavština

Pozornica na Staroj rivi u luci Baška 19. kolovoza s početkom u 21 sat ugostiti će The Blondes, Igora Leonardija i Wacky Blues Professors. The Blondes, akustični duo iz Opatije, čine Emanuela Lazarić Ella na gitari i looperu te Kristina Radovčić Kiki na gitari, kazoou, usnoj harmonici i šuškama. Nakon što su postale prepoznatljive po coverima koji ne robuju šablonama, unošenju kreativne note u svaku obrađenu kompoziciju te dodatno potaknute pozitivnim kritikama, odlučile su se na realizaciju autorskih pjesama. To im je otvorilo vrata za nastupe na velikim domaćim festivalima kao što su Splitski festival i Večeri dalmatinske šansone u Šibeniku na kojima su bile nagrađivane.

Igor Leonardi je legendarni slovenski gitarist koji je četiri godine proveo na Odsjeku za jazz i klasičnu gitaru Glazbene akademije u Grazu. Proputovao je Aziju i Afriku, upijajući tamošnju tradicionalnu glazbu i upoznajući nove instrumente poput indijskog sitara, arapske lutnje, turskog saza, afričke kore, itd. Deset godina živio je u SAD-u gdje je surađivao s eminentnim američkim glazbenicima na koncertima i u studiju, a predavao je i etno-glazbu u Oaklandu u Kaliforniji. U Sloveniji je poznat kao član kultnih skupina kao što su Miladojka Youneed, Quatebriga i Begnagrad. Napisao je glazbu za više od 50 kazališnih predstava, a dobitnik je i nagrada za filmsku glazbu.

Prismojeni profesorji bluesa ili Wacky Blues Professors slovenski je blues rock bend koji je tijekom posljednjih desetak godina stekao reputaciju jednog od najatraktivnijih live bendova, ne samo u Sloveniji, nego i šire. Uz sve veće festivale i evente u Sloveniji, nastupali su i na turnejama po Europi i SAD-u. Snimili su nekoliko albuma s uglavnom autorskom glazbom, uz neizbježne standarde bogate blues i rock ostavštine.



Besplatan ulaz

Posljednjeg dana, Festival se vraća u Juradvor, na pozornicu ispred crkve sv. Lucije gdje će nastupiti Enrico Maria Milanesi. Najprije je počeo učiti klavir, nakon čega je otkrio gitaru i kao samouk pokušavao naučiti što više pohađajući glazbene radionice vrhunskih majstora kao što su Tommy Emmanuel (s kojim je i nastupao), Joscho Stephan, Tuck Andress, Franco Morone, Steve Lukather, Paolo Giordano i drugi. Istovremeno se fokusirao na skladanje što je dovelo do suradnji s brojnim glazbenicima različitih žanrovskih usmjerenja. Komponira za kazališne predstave i druge evente što rezultira i nagradama kako na polju kompozicije, tako i za svoje instrumentalističko umijeće.

Posljednjeg dana ovogodišnjeg BIG-a bit će prikazan i dokumentarni film o blues glazbeniku Philadelphiji Jerryju Ricksu »Črni Kastavac«. Dokumentarni film govori o blues glazbeniku koji je živio kao »rambler« – glazbeni nomad sve do trenutka kada se odlučio skrasiti u Hrvatskoj koju je često pohodio na svojim putovanjima.

Na poziv Damira Halilića Hala došao je u Kastav, srednjovjekovni gradić pokraj Rijeke u koji se »na prvu« zaljubio te odlučio u njemu ostati duže vrijeme. Sudbina je ipak htjela da tu ostane zauvijek. Nažalost, nakon svega godine dana provedene u Kastvu, Jerry Ricks teško je obolio te preminuo 2007. godine. Želja mu je bila da mu posljednje počivalište bude upravo u Kastvu.

Ulaz na sve programe je besplatan.

