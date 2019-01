Bebè Na Volè, pravim imenom Adam Semijalac, jedan je od najznačajnijih blues vokala i gitarista na ovim prostorima, a u ovu srijedu, 16. siječnja nastupit će u kultnom zagrebačkom klubu.

– Prošlo je gotovo 20 godina od mog prvog nastupa u Klubu hrvatskih glazbenika – Sax! Veliko mi je zadovoljstvo pozvati vas u srijedu, 16. siječnja na još jedno predstavljanje albuma “Hate is a wonderful thing” te rad mlade i talentirane glazbenice Marine Elezovic – MAR koja će otvoriti koncert. Dođite, podržite i uživajte s nama, izjavio je uoči koncerta Adam Semijalac aka Bebè Na Volè.

Adam je one man band, a ističe se po korištenju porchboard bass perkusije te dva različita loopera kojima se nastoji što više približiti zvuku benda. Njegov zvuk može se okarakterizirati kao kombinacija bluesa i indie glazbe. Godine 2015. na vinilu izlazi njegov best of pod nazivom “Time Of Great Depression”. U 13 autorskih pjesama napravio je presjek svoje karijere te njima oduševio i publiku i kritiku. Prije nekoliko mjeseci se pojavio i novi, dugo iščekivani album ‘Hate Is A Wonderful Thing’, koji je također prošao vrlo zapaženo u veoma kratkom periodu. Zašto je tomu tako publika će se moći uvjeriti na Adamovom nastupu u sklopu dvadesete godišnjice kultnog zagrebačkog kluba Sax!

Koncert Bebè Na Volè će otvoriti mlada indie kantautorica MAR koja svira gitaru već osam godina, a za njenu ljubav prema glazbi zaslužan je Elvis Presley. Kao idole i utjecaje navodi i Tracy Chapman, Kurt Cobaina, The Lumineers, Johna Frsuciantea, Jake Bugga… MAR je srednjoškolka i zadnjih godinu i pol dana radi na prvom autorskom albumu s Adamom, a kako će zvučati možete čuti već 16. siječnja u Saxu.

Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti na blagajni kluba po cijeni od 45 kuna, dok će na dan koncerta cijena iznositi 60 kuna.

