Jednodnevni festival koji spaja tri nezavisne scene: craft pivovare, street food i glazbu, BeerYard festival, u svojem drugom izdanju održat će se u subotu 2. rujna u velikom dvorištu Močvare

– Potaknuti sjajnim prošlogodišnjim komentarima, kako posjetitelja, tako i pivara, ove godine priča se širi, dolaze strane pivovare i veći broj domaćih, pouzdaniji street food objekti i odlični, široj publici relativno nepoznati, nezavisni bendovi različitih glazbenih žanrova, poručuju organizatori te dodaju:

– Sa zadovoljstvom možemo reći da Hrvatsku i dalje trese craft groznica jer se broj ljubitelja craft piva povećava, a ponuda domaćih craftova je sve obilnija. Ista stvar se srećom događa i u susjednim zemljama, što je samo plus cijelom craft pokretu na ovim prostorima.

Najveća novost ove godine je da posjetitelje očekuju gostovanja stranih pivovara. Naglasak je na Španjolskoj od kuda dolaze njih četiri, dok je peta pivovara iz Estonije, a svi predstavnici pivovara će osobno prisustvovati festivalu, sudjelovati u panelima i odgovarati na pitanja posjetitelja. Više od 20 domaćih pivovara su trenutno potvrdile dolazak što znači da se ove godine očekuje preko 25 craft pivovara na festivalu. I ove godine, uz craft pivovare, će se predstaviti i craft pubovi Craft Room, Hop In Craft Beer Bar i All In koji će, između ostalog, za tu priliku točiti piva koja se prethodno još nisu pila u Hrvatskoj.

Prošle godine na festivalu su bila predstavljena tri edukacijska panela, a s istom praksom nastavlja se i ove godine. U 14 sati će početi panel na temu Španjolska pivska scena gdje će sudjelovati sve gostujuće pivovare iz Španjolske, a moderator će biti Marko Ožegović s pivskog portala Pivarium. U 16 sati kreće panel s glavnom temom crowdfundinga pivovare u kojem će glavnu riječ imati Pyry Hurula, direktor i suvlasnik pivovare Sori brewing koja je 2013. godine prikupila oko 500.000 eura pomoću crowdfunding kampanje bazirane na prodaji udjela u poduzeću. Panel će moderirati Domagoj Jakopović – Ribafish. Na zadnjem panelu u 18 sati, craft pivari će predstaviti nacrt za osnivanje udruge malih nezavisnih pivovara.

– Unatač prošlogodišnjem otkazivanju pojedinih street food objekata, ponudu hrane ove godine planiramo poboljšati s tri street food objekta, koji su potvrdili svoj dolazak: American bar dollar iz Varaždina, Rocket burger iz Zagreba, te Bistro Franz iz Bjelovara, kažu organizatori.

Glazbeni dio festivala čine četiri zagrebačka benda, a svirka počinje od 19 sati. Nastupaju Dno, Throattwister, Pičke vrište i Cojones.

