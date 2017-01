Beogradski bend Škrtice u petak 17. ožujka nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Supergrupu Škrtice predvodi Zoran Kostić Cane iz Partibrejkersa koji je uz ulogu vokala zadužen i za tekstove, a s njime u ovoj ekspolozivnoj mješavini punka, hard rocka, new wavea, hard corea i eksperimentalne glazbe sudjeluju i Kole iz Velikog prezira i Boris iz Jarbola na gitarama, te Danilo i Boško iz Straight Mickey and The Boyza na bubnjevima i basu.

Istoimeni album prvijenac Škrtica je nedavno objavljen, a kritika kaže da uradak nema slabog trenutka te hvali Canetove pjesme »Kulise«, »Mudrolije«, »Tik-Tak«, »Zaborava nema«, »Horizonti« i tekstove koji pozivaju na buđenje. Ulaznice za koncert su u pretprodaji po cijeni od 50 kn, a na dan koncerta 70 kn.

