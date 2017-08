U Galeriji Juraj Klović postavljena je izložba koncertnih fotografija »Jer je pjesma dio nas – mojih 10 godina« kojom beogradska umjetnica Anamarija Vartabedijan obilježava deset godina fotografiranja i prijateljstva s Nenom Belanom & Fiumensima.

Na izložbi koja je organizirana povodom dvadeset godina zajedništva benda i nagrade Zlatni grb Grada Rijeke koja je ove godine dodijeljena Belanu i njegovom bendu predstavljeno je 60 fotografija koja je Vartabedijan snimila tijekom zadnjih deset godina na njihovim koncertima u Zagrebu, Beogradu, Kragujevcu, Šibeniku, Varaždinu i Splitu.

– Neno i ja znamo se više od 10 godina; našli smo se na ljudskoj osnovi. Lijepo se družimo što je veliko zadovoljstvo meni, ali vidim i njima. U odnosu na izložbu koja je bila u ožujku u Beogradu, ova je proširena fotografijama s nastupa u Beogradu i Splitu. Voljela bih da izložbu predstavimo i u Zagrebu, ta će biti proširena fotografijama s koncerta u Puli koji su održali prije dva dana. To je bio možda najbolji njihov koncert koji sam gledala. Bilo je fantastično, rekla je Vartabedijan dodavši kako Belan i Fiumensi otvorenju izložbe u svome gradu nisu mogli nazočiti zbog poslovni obaveza.

Beogradska umjetnica bila je službena fotografkinja i na dvama velikim jubilarnim koncertima u zagrebačkom Domu sportova 2016. godine povodom proslave 30 godina glazbene karijere Nene Belana i 2017. godine povodom proslave 20 godina postojanja Fiumensa.

– Zato su na ovoj izložbi predstavljene i fotografije s tih koncerata. Drugačiji mi je utisak na koncertima u Hrvatskoj nego u Srbiji. Ipak oni ovdje pripadaju, ovdje je sve nekako prisnije i veće. Veliko mi je zadovoljstvo imati mogućnost raditi ovdje, biti dio njihovog tima. Svaki koncert je drugačiji, svaki nastup donosi novi ambijent, novu emociju, scenografiju. Neno i Fiumensi uvijek imaju finu interakciju s publikom i sa mnom i nadam se da se to vidi na fotografijama, zaključila je umjetnica koja se koncertnom fotografijom bavi više od 15 godina.

Do sad je na fotografijama ovjekovječila više od 400 većinom punk i metal koncerata, radila je s puno srpskih bendova, a od 2007. bila je i službena fotografkinja KUD Idijota. Pokretačica je projekta Rock momenti – izložbe koncertne rock fotografije, dosad realizirane 17 puta.

Izložba u Galeriji Juraj Klović ostaje otvorena do 26. kolovoza, a moguće ju je razgledati od ponedjeljka do petka od 10 do 13 i od 17 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

