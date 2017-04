U sklopu edukativnog dijela četvrtog Impulse Festivala u OKC-u Palach održana je besplatna radionica primitivnog tiska This Town Need Posters. Radionicu su vodili arhitekti Sven Sorić i Hrvoje Spudić koji su polaznicima predstavili osnove primitivnih, manualnih tehnika tiska koje koriste u svojoj produkciji.

– Jučer smo radili primitivnu verziju klasičnog visokog tiska, a danas, drugog dana radionice, bavimo se primitivnom tehnikom skidanja tekstura iz okoliša na papir. Na radionici imamo desetak polaznika koje učimo osnovama grafičkih metoda kojima se mi bavimo već pet godina. Ovo je sve jako jednostavno, može se izvesti i u kućnim uvjetima, alati su vrlo primitivni. Ako se netko želi time baviti i primijeniti naučeno znanje, može to i sam učiniti. Radovi koji su nastali na radionici bit će dio male publikacije i izložbe koja će biti otvorena danas 12 sati u SKC-u, otkrio je Sorić.

Spudić i on djeluju u sklopu platforme za dizajn i ručni, analogni tisak This Town Needs Posters. U svom radu naglasak stavljaju na materijale, proces i tehniku rada, a sve njihove nedostatke, kao i zanatske nesavršenosti proizašle iz procesa, prihvaćaju kao elemente oblikovanja. Djeluju na području nezavisne glazbene i kulturne scene unutar koje surađuju s domaćim i inozemnim akterima, među kojima izdvajaju Močvaru, Žedno Uho, Zavod za eksperimentalni zvuk, Klubviziju SC, Kulturu Promjene, HDD\Dan D, AKC Attack.

– Naše su metode ekperimentalne, služe otvaranju vidika. Mi se bavimo eksperimentalnim tiskom, radimo u nezavisnoj kulturi i primarna produkcija su nam plakati, ali radimo i druge stvari. Što se tiče ove radionice, polaznici su vrlo zainteresirani i dobro komuniciramo tako da smo zadovoljni, dodao je Spudić.

Danas, posljednjeg dana Impulse Festivala, u Palachu će – od 10 do 17 sati – biti održan još jedan Sajam ploča. Festival će biti zatvoren Trigon Partyjem u Nemu, Tunelu i Životu. Od 22 sata u Nemo pubu publiku će zabavljati DJ Marko V, u Tunelu se program nastavlja uz DJ-e Mr. S i Dr. Smeđi Šećer, dok će u Životu do 5 ujutro za DJ-pultom bit će Boo Dale (Dražen Baljak, Rijeka). Ulaz u Život naplaćivat će se 25 kuna.

