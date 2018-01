Nema kraja prepucavanjima između američkog predsjednika Trumpa i rock glazbenika.

Novi takav slučaj ponudio je pjevač grupe Green Day Billie Joe Armstrong koji je u svađi na Instagramu otišao tako daleko da je poručio svojim fanovima koji cijene Trumpa da – prestanu slušati Green Day!

Sukob je počeo nakon što je Armstrong komentirao Trumpov odgovor sjevernokorejskom vođi Kim Jong-unu. Naime, šef Sjeverne Koreje ustvrdio je kako na svom stolu ima dugme koje može uvijek pritisnuti i nukleranim napadom uništiti SAD. Trump mu je na to odgovorio kako i on na svom stolu ima takvo dugme i to „mnogo veće i mnogo snažnije.“

Komentirajući prepisku između dva predsjednika (!) Armstrong je, između ostalog, napisao:

„To nije smiješno. Naš se predsjednik ponaša poput luđaka opijenog snagom i prijeti ubojstvom nevinih ljudi. Morao bi se primjeniti 25-i amabndman. Taj je čovjek bolestan i nesposoban za rad u predsjedničkom uredu. Nije me briga da li ste liberal ili konzervativac. Ovo mora stati.“, komentirao je Armstrong na što je jedan od Green Day fanova primjetio kako svako ima pravo podržati koga hoće, pa tako i Trumpa.

To je, pak. toliko razljutilo pjevača Green Daya da je tom fanu napisao: „Ako tako misliš o masovnim ubojstvima onda odjebi. Odjebi od mog Instagrama i nemoj slušati moju jebenu glazbu…“.

Eto, Green Day vjerojatno imaju jednog fana manje, ali Armstronga nije briga.

