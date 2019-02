U sklopu šestog izdanja Impulse festivala, 11. travnja održat će se tribina na temu “Biti glazbeni producent” uz goste Mateja Zeca, Marka Mrakovčića i moderaciju Voljena Korića. Nakon tribine, u riječkoj Beertiji slijede koncerti bendova Šumski (Zagreb) & Flip Flop Fatality (Rijeka).

Glazbeni producent, osoba koja upravlja procesom snimanja glazbe u studijskoj produkciji, vodi i usmjeruje glazbenike te sudjeluje u snimanju i postprodukciji glazbenoga djela. Ključna osoba u kreiranju zvučne slike glazbenog djela, pjesme ili albuma. Tako kaže definicija. No, da bi u potpunosti raščlanili i razumjeli posao glazbenog producenta, ispričali njegovu ili njezinu priču, pošteno naglasili važnost ovog zanata, posebno u kontektstu pop kulture odnosno rock glazbe, treba nam puno više od definicije. Izazov prihvaćen! Pridružite nam se 11. travnja od 19 sati u Beertiji na tribini “Biti glazbeni producent”, na kojoj ćemo pokušati sve od gore navedenog, ali i saznati kako je biti glazbeni producent u Hrvatskoj, u 21. stoljeću. Uz moderatora Voljena Korića na tribini sudjeluju Matej Zec i Mark Mrakovčić, domaći glazbeni producenti mlađe generacije.

Voljen Korić voli misliti za sebe da je radijski čovjek. Iako više ne radi na radiju. Bez obzira što je neko vrijeme glazbu pratio pišući za Novi List i internet te se bavio diskografijom radeći za Dallas Records, reći će kako mu je radio, taj žohar među medijima kojemu, zloukim proročanstvima unatoč, nitko ništa ne može, zarobio dušu. Od 1999. godine do danas, uz nekoliko prekida i izleta u novinarstvo i diskografiju, prošao je Svid Radio, Radio Trsat, Radio Korzo i Totalni FM te obavljao posao glazbenog urednika, voditelja, novinara, bio je autor različitih specijaliziranih emisija, tehničar, station voice.

Matej Zec je glazbenik, snimatelj i producent iz Rijeke. Surađivao je s mnogim izvodačima iz cijele regije kao što su Let 3, 2 Cellos, Urban & 4, Kojoti, Straight Mickey and the Boyz, Stray Dogg, Veliki prezir, Quasarr, Jonathan, My Buddy Moose, E.N.I, Mort…, i mnogi drugi.

Mark Mrakovčić je glazbenik, snimatelj i producent iz Zagreba. Surađivao je s brojnim glazbenicima s indie, punk i kantautorske scene kao što su Mašinko, Lovely Quinces, Irena Žilić, Jonathan, Nina Romić, Punčke, Them Moose Rush, Esc Life, Kurve, She Loves Pablo, Mary May i drugi. Uz rad s bendovima i kantautorima, snima i vlastite autorske projekte te sklada glazbu za kazalište i film.

Nakon punih 15 godina Šumski je lani objavio svoj novi album “Ostrvo ledenog kita”. Status sad već kultnog benda donio im je njihov drugačiji i sasvim jedinstven zvuk, nastao pod utjecajem cijelog niza glazbenih stilova, od afra, krauta, new wavea, avant-popa, prog-rocka pa sve do glazbe iz crtanih filmova. Posebni gosti promocije su riječki math rock trio Flip Flop Fatality. Ulaznice u pretprodaji po cijeni od 30 kuna dostupne su u Dallas Music shopu Rijeka, Croatia Recordsu Rijeka, Beertiji i sustavu Entrio, dok će na dan koncerta cijena iznositi 45 kuna.

Šesto izdanje klupskog riječkog Impulse festivala traje od 4. do 13. travnja, i kao u dosadašnjih pet izdanja, glazba će biti posvuda. Impulse organiziraju Distune Promotion i Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci. Festival sufinanciraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka – Odjel za kulturu, Sveučilište u Rijeci, Zaklada Kultura nova i HDS-ZAMP.

