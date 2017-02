Ikona berlinskog underground pokreta 80-tih, Blixa Bargeld, posljednjih je dana u Zagrebu, gdje se održava izložba Geniale Diletanten baš o tom kultnom dobu i pokretu.

Nakon što je u utorak održao koncert, u srijedu je imao javni razgovor s posjetiteljima Močvare, u kojem je na kraju pokušao demistificirati priču o Berlinu osamdesetih.

Prema njegovim riječima, filmovi koji posljednjih godina izlaze o tom vremenu i pokretu, ne prikazuju zapravo pravo stanje stvari, već mitologiziraju.

– Berlin je tih godina bio turobno, mračno i hladno mjesto. Sam pokret nije bio tako masovan kako se danas doživljava, tu se radilo o desetak klubova u kojima se vrtilo 15-ak istih bendova, kaže Blixa, koji je isticao baš riječ »bleak«, turobno ili mračno, kako se uzme, kad bi govorio o tim osamdesetim u Zapadnom Berlinu.

Na njega se nadovezao i drugi sugovornik, također sudionik tog doba, Mark Reeder. On je dodao kako u to doba mnogi od »sudionika« pokreta uoće nisu grijali stanove.

– Prekasno bi se ustajali, trgovine bi bile zatvorene u to doba, tako da ne bi stigli kupiti ugljen za ogrijev. Onda bi se ljudi skupljali i grijali oko tostera, prepričava Reeder.

On ističe još jednu stvar, koju zna iz iskustva, a to je da je punkerima u Istočnom Berlinu, unatoč svemu, bilo mnogo teže nego onima u Zapadnom. Jer dok Blixa nije išao na istočnu stranu, Reeder je to češće radio te je zapravo i nosio novu glazbu i upoznavao Istok s time. Čak je i organizirao prvi koncert Die Toten Hosena u Istočnom Berlinu, u lokalnoj crkvi.

Zanimljivo je da je Blixa prigovorio i samoj izložbi, koja je izložena u susjednom prostoru Jedinstva, a zbog naziva »Genijalni diletanti«. Kako je pojasnio, sam naziv je on u osamdesetima smislio, i to kako bi igrom riječi tada zainteresirao medije da pišu o tome.

No, zamjera da se tako imenuje izložba na kojoj su i artefakti iz drugih dijelova Njemačke iz tog doba.

– Zapadni Berlin je bio otok, mi nismo niti putovnicu Njemačke imali. S ostalim njemačkim undergroundom nismo imali doticaja, kaže Blixa, koji nije želio previše pričati o modernim vremenima, tek se dodirnuo teme o undergroundu danas. Koji, prema njemu, ne postoji.

– Danas se više ne može govoriti o undergroundu, to se moglo spominjati osamdesetih, kad je nekolicina ljudi držala kompletnu glazbenu industriju i određivala tko može objavljivati. Sad svatko može i objaviti i snimiti što god hoće, drži ovaj kultni lik osamdesetih.

Nakon malo manje od 90 minuta, razgovor u prepunoj Močvari je završen, a samu izložbu zainteresirani i dalje mogu pogledati u pogonu Jedinstvo do 18. veljače.

