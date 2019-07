Premijera, ili možda bolje, pretpremijera, odnosno zagrijavanje za prvo izdanje Jerry Ricks Blues Festivala koji se održava u čast tog vrsnog američkog bluzera koji je posljednje prebivalište pronašao u Kastvu, nije moglo naći bolje mjesto od Gradine u Klani.

Odličan blues pod vedrim nebom i na svježem zraku bio je odličan uvod u festival nastao fuzijom dviju manifestacija – Kastav Blues Festivala i Opatija Riviera Blues Festivala, “porinut” je na specifičnoj lokaciji u Klani, a publici željnoj dobre glazbe predstavili su se nadaleko i naširoko poznati virtuoz Damir Halilić Hal, te Riccardo Staraj i njegov Midnight Blues Band.

Dečki su zagrijavanje pred probranom publikom konačno osvjetljene klanjske Gradine odradili odlično, uostalom ništa manje nismo ni očekivali s obzirom na to da su upravo Staraj i Hal umjetnički voditelji Festivala koji će ove godine trajati 11 dana, a na pozornice diljem Kvarnera dovesti gotovo 30 renomiranih blues umjetnika od Sjedinjenih Američkih Država do Japana.

Večer je otvorio Hal skladbom “Cricket”, a publiku su pozdravile i načelnica općine Klana Željka Šarćević Grgić i Ivana Marinčić iz Multimedijanog centra Klana.

Start večeras

Nakon zagrijavanja na klanjskoj Gradini, Jerry Ricks Blues Festival službeno će početiu petak i to u Mošćeničkoj Dragi, a na pozornici u draškom portu zasvirat će Adrian Byron Burns & Telefon Blues Band te Supercover Band koji će se predstaviti s The Blues Brothers Projectom.Talijanski Harlem Blues Band i američko-mađarska kombinacija EB Davis & PMD Blues Band nastupit će u Brseču 27. srpnja, dok će Cotton Pickersi iz Srbije i Davide Lipari and the Blue Cats s Muddy Waters Projectom koji nam dolaze iz Italije svirati u Mošćenicama 28. srpnja.

Anita Camarella & Davide Facchini Duo iz Italije te bend The Highlanders iz Srbije premjerno će nastupiti u Ičićima 29. srpnja, dok će lovransku publiku dan kasnije u festivalsku večer uvesti Atsuko Chisaka & Bluesy iz Japana, nakon kojih nastupa hrvatsko-američki Zoran Majstorović Organ Trio, te američko-talijanski Khalif Wailin Walter Blues Band. Uvijek raspoloženu publiku u Iki, posljednjeg dana u srpnju, zapalit će austrijski band Stratitis Blues Trio te izvrsni domaći Grapevine Babies, a 1. kolovoza blues se svira u Matuljima, a nastupaju The Gamblersi iz Srbije i Edi East Trance Blues.

Črni Kastavac

O životu i radu Philadelphia Jerryja Ricksa, u čiju čast i festival nosi ime, snimljen je i dokumentarni film “Črni Kastavac” autora Igora Modrića koji će biti prikazan na Ljetnoj pozornici 2. kolovoza kao uvod u izvrsnu koncertnu večer na kojoj će nastupiti Lela & Joe Kaplowitz Blues Band te Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band s Janis Joplin Projectom kojim će obilježiti 50 godina od festivala Woodstock.

Posljednja dva dana festivala rezervirana su za veliki koncertni finale premijernog izdanja Jerry Ricks Blues Festivala u kojem će sudjelovati Michael Messer u ulozi posebnog gosta. Tako će 3. kolovoza na kastavskoj pozornici nastupiti Wacky Blues Profesors iz Slovenije, Damir Halilić-Hal te glavna ovogodišnja gošća Ana Popović koja sa svojim bendom dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Posljednjeg dana festivala, 4. kolovoza, Aretha Franklin Tribute Band iz Italije odat će počast kraljici soula, dok će gosti iz Velike Britanije Patsy Gamble i Keith Thompson Band spustiti zastor na ovogodišnje izdanje Festivala.

