Bob Dylan ove će godine objaviti trostruki album pod nazivom „Triplicate“.

Nažalost po one koji ga cijene zbog vlastitih stihoiva i glazbe, Dylan nastavlja s recikliranjem onoga što su drugi stvorili i preradom tuđih pjesama pa će i ovaj novi album biti album obrada, točnije ponudit će 30 obrada, kako ih je Dylan sam nazvao“, „klasičnih američkih pjesama“.

Svaki od tri CD-a, odnosno LP ploče ima vlastiti naziv. Prvog je Dylan nazvao „’Til The Sun Goes Down“, drugi je „Devil Dolls“, a treći „Comin’ Home Late“.

Album će na tržište 31. ožujka i bit će svoijevrstan nastavak niza njegovih cobver albuma. Podsjetimo, 2015. godine objavio je „Shadows in the Night“ na kojem je obradio pjesme Franka Sinatre, godinu dana kasnije priču je ponovio s „Fallen Angels“, a sad širi priču i na druge autore kao što su Harold Hupfield (“As Time Goes By”), Charles Strouse i Lee Adams (“Once Upon A Time”), Cy Coleman i Carolyn Leigh (“The Best Is Yet To Come”) ili Harold Arlen i Ted Koehler (“Stormy Weather”). 38-i studijski album Boba Dylana bit će i njegov prvi trostruki.

