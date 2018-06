Dugoočekivana europska turneja grupe Body Count započela je 1. lipnja i već u prvih nekoliko nastupa oduševila desetke tisuća fanova diljem kontinenta. Prve set liste otkrivaju da su na ovim nastupima odlučili svirati najviše pjesama s kultnog prvog albuma.

Seriju koncerata bend je započeo na Fortarocku u Nijmegenu nakon čega su se uputili na dva monumentalna rock/metal festivala – kultne Rock Am Ring i Rock Im Park. Usljedile su klupske svirke, u glasovitom amsterdamskom Melkwegu te čak dva nastupa u jednom danu u hamburškom Grosse Freiheit 36 nakon kojih je grupa otputovala do Solvesborga na Sweden Rock Festival.

Sudeći prema snimcima dosadašnjih nastupa Ice T i njegova benda su u fantastičnoj sviračkoj formi što publika gotovo konstantno nagrađuje brutanim mosh pitom.

S obzirom na kraće festivalske i duže samostalne nastupe Body Count su pripremili dvije set liste, ali ono što je sigurno je da će u Zagrebu svirati duži popis na kojem se nalazi najviše pjesama s epohalnog debija.

U Boćarskom domu će se 19. lipnja gotovo sigurno naći klasici «Cop Killer», «KKK Bitch», «Body Count», «There Goes The Neighbourhood», «Momma’s Gotta Die Tonight», «Voodoo» i «Bowels Of The Devil», zatim «Drive By» i «Necessary Evil» s odličnog izdanja «Born Dead», kao i istaknuti singlovi sa zadnjih albuma kao što su «Talk Shit, Get Shot», «No Lives Matter» i «This Is Why We Ride». Bend je na set listi našao mjesta i za tri obrade – «Institutionalized» od Suicidal Tendencies, «Raining Blood / Postmortem» od Slayera te «Disorder», slavnu suradnju Ice T-a i Slayera zabilježenu na sountracku «Judgement Night».

U prodaji je još manje od 300 ulaznica. Trenutna cijena im iznosi 170 kn, a ukoliko ih ostane na dan koncerta će se prodavati po 190 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.

