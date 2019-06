Nakon sedam zagrebačkih izdanja zabavno-glazbeno događanje Fuliranje se seli u The Garden Resort u Tisnom, gdje će od 1. do 4. kolovoza nastupiti 12 bendova i glazbenika sa po tri koncerta dnevno, uz nastupe DJ-a.



Kako je najavljeno, posjetitelje na koncertima očekuju Parni valjak, Massimo, Darko Rundek&Ekipa, Goran Bare&Majke, Damir Urban&4, Psihomodo pop, BOA II, Vojko V, Pavel, Detour, Kuzma&Shaka Zulu i Ljetno Kino.

Uz glazbeni program pripremljen je i gastronomski program, predstavit će se konobe, lokalni kuhari, a novost je zona s veganskim specijalitetima, roštiljem, gurmanskim burgerima, juhama i azijskim zalogajima, kao i craft beer bar. Na lokaciji će biti dostupne i biorazgradive čaše i pribor kako bi se očuvala festivalska lokacija.

Časopis The Guardian proglasio je The Garden Resort jednom od 10 najboljih europskih festivalskih lokacija, a gosti dolaze iz svih dijelova svijeta.

»Jako nam je drago da nam se Fuliranje pridružuje ove sezone kao jedini lokalno organizirani događaj i dovodi sjajan lineup te još više domaćih posjetitelja, što smatramo jako važnim«, rekao je najavljujući festival Tomislav Karamatić iz The Garden tima.

Komentari

komentara