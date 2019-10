Nova sezona u Pogonu kulture na Sušaku započinje ovog petka, prvom od dviju večeri novog riječkog festivala – Weekend Festa koji organizira Incognito Agency.

Koncert u petak otvara grupa Kazan – »world music bend iz Zagreba koji tradicijsku glazbu ovog dijela Balkana interpretira po svom guštu i ćeifu«. Nastupit će i Kries, sedmeročlani glazbeni fenomen koji nadahnuće pronalazi u melodijama i tekstovima tradicijskih pjesama, u slavenskoj mitologiji, dinarskom ritmu i zvukovima mediteranskih glazbala.

U subotu publika može očekivati potpuni urnebes: zvijezde večeri bit će poznati istarski glazbenik Alen Vitasović čija glazbena karijera traje više od dvadeset i pet godina, te splitska rap-reaggae-dance-italo disco grupa Kuzma & Shaka Zulu koja je zadnji singl »Nije more daleko« objavila ovog ljeta. Za izbor glazbe na početku večeri i poslije nastupa bit će zadužen DJ Bonkač. Cijena jednodnevne festivalske ulaznice iznosi 70 kn, a na dan nastupa bit će 80 kn. Ulaznice su u prodaji u Dallas Music Shopu i u sustavu Entrio. Festivalske ulaznice po cijeni od 100 kn u ograničenom je broju moguće kupiti isključivo putem sustava Entrio.

Ludi provod u Pogonu nastavlja se već sljedećeg vikenda. U subotu 26. listopada tamo dolaze – Vatrogasci, »bend u službi naroda« koji nakon nekoliko uspješnih povratničkih koncerata diljem Lijepe Naše svoju »vatrogasnu zabavu« napokon dovodi i u Rijeku. Predgrupa će biti najpoznatiji riječki žestoki pop sastav PHC. Cijena ulaznica za koncert u pretprodaji iznosi 60 kn, a na dan koncerta bit će 80 kn. Ulaznice je moguće kupiti u The Beertiji, u Dallas Music Shopu te na web-stranici Entrio.hr.

Tribute bendovi

Za 8. studenoga najavljeno je gostovanje EKV official tribute banda Krug koji se nakon odličnog zadnjeg nastupa u travnju i nakon mini-turneje po regiji, vraća na pozornicu Pogona kulture kako bi ponovo isporučio nešto više od dva sata čiste ljubavi obojene EKV energijom. Ulaznice se mogu nabaviti u pretprodaji po cijeni od 40 kn u Dallas Music Shopu, The Beertiji i na www.entrio.hr. Na dan nastupa cijena ulaznice bit će 60 kn.

U petak 15. studenoga u Pogon kulture dolazi World’s Best Nirvana Tribute Band, najbolji Nirvana Tribute Band iz Velike Britanije čijim će nastupom biti obilježena 25. godišnjica smrti Kurta Cobaina. Grupu predvodi karizmatični Jon O’Connor koji se potpuno uživio s ulogom Kurta Cobaina i slovi za njegovu najbolju reprodukciju. Cijena ulaznica u pretprodaji iznosi 60 kuna, a na dan koncerta bit će 80 kuna. Ulaznice su u prodaji u The Beertiji, Dallas Music Shopu, na prodajnim mjestima Entrija i na www.entrio.hr.

U petak 29. studenoga u Pogon se vraća Repetitor, jedan od ponajboljih bendova iz regije i šire koji je u klubu na Sušaku zadnji put nastupio u travnju, u sklopu Impulse Festivala. Garage rock/post-punk trio iz Beograda iza sebe ima pet europskih turneja, nastupe u Kini i Moskvi te albume »Sve što vidim je prvi put«, »Dobrodošli na okean« i »Gde ćeš«. Cijena »early bird« ulaznica do 18. listopada iznosi 60 kuna, od 19. listopada do 28. studenog bit će 70 kuna, a na dan koncerta za ulaznicu će biti potrebno izdvojiti 90 kuna. Ulaznice su u prodaji u The Beertiji, Dallas Music Shopu, na prodajnim mjestima Entrija i na www.entrio.hr.

Jedan od najvećih autora našeg podneblja – Darko Rundek i njegova Ekipa – u Pogon kulture dolaze u subotu, 30. studenoga.

Uzbudljiv prosinac

Nakon što su turnejom ApoCalypso Now po velikim dvoranama diljem regije pokazali kako zvuči njihova reinterpretacija kultnog albuma koji je tako slavio 20 godina, ovoga se puta vraćaju u klub, u njihovo prirodno okruženje. Ulaznice za koncert po pretprodajnoj će cijeni od 90 kuna biti moguće kupiti od srijede do 27. listopada. Od 28. listopada do 29. studenoga za ulaznice će trebati izdvojiti 100 kn, a na dan koncerta 120 kn. Moguće ih je kupiti u Dallas Music Shopu i na prodajnim mjestima Eventima.

Zagrebačka grupa Pips, Chips & Videoclips i sarajevska grupa Letu štuke u Pogonu kulture zajedno će nastupiti u petak, 6. prosinca. U najbolji riječki klub Pipsi se vraćaju nešto više od godinu dana nakon sjajnog nastupa, dok Štuke imaju puno veću pauzu – naime u gradu na Rječini nisu svirali dugih osam godina. Oba benda pripremaju pune setove, pravi co-headline koncert u trajanju od više od tri sata. Cijena ulaznica u pretprodaji iznosi 80 kuna. Ako ih ostane, na dan koncerta cijena će im biti 100 kuna. Moguće ih je kupiti u Dallas Music Shopu (Splitska 2a), na svim prodajnim mjestima Eventima te na www.eventim.hr.

U Pogonu kulture 21. prosinca nastupit će legendarna grupa Zabranjeno pušenje koja će se riječkoj publici predstaviti u sklopu svjetske turneje kojom će proslaviti 35 godina karijere i objave albuma »Das Ist Walter«. Na koncertu će svirati stvari s prva četiri albuma: »Das ist Walter« (1984.), »Dok čekaš sabah sa šejtanom« (1985.), »Pozdrav iz zemlje Safari« (1987.) »Male priče o velikoj ljubavi« (1989.) i najveće hitove. Ulaznice su u prodaji u Dallas Music Shopu Rijeka i na prodajnim mjestima Entrija. Od 18. studenoga do 21. prosinca za ulaz će trebati izdvojiti 100 kn, a ako ih ostane, na dan koncerta cijena ulaznice bit će 120 kn.

