Riječki glazbenik Boris Štok prvi će veliki, samostalni riječki koncert održati u petak 23. studenog u Pogonu kulture. Bivši frontmen grupe Quasarr tim će povodom predstaviti prvi samostalni album »Ispod kože« objavljen početkom prošlog mjeseca u izdanju Aquarius Recordsa.

Hvaljeno izdanje Štok je prošlog tjedna predstavio na velikom koncertu u zagrebačkoj Tvornici kulture, a sada nam otkriva što priprema svojoj, riječkoj publici.

Koncertnu promociju prvog samostalnog albuma »Ispod kože« u Rijeci ćete imati u Pogonu kulture. Predgrupa će vam biti riječki dvojac The Siids. Što pripremate za taj nastup?

– Jako se veselim nastupu u svojem gradu pred prijateljima, a kao i za nedavni koncert u Zagrebu pripremam energičnu svirku, s puno plesa i dobre zabave. Osim mojih prijatelja iz grupe The Siids koji će otvoriti večer, imat ću i drage goste, grupu Chui. S Tonijem Starešinićem na klavijaturama i Vojkanom Jocićem na saksofonu, odsvirat ćemo pjesmu »Pogledaj« koju smo zajedno napisali. Naravno, biti će tu nešto i za stare fanove Quasarra. Dakle, lijepa kombinacija electra, popa i jazza, s energijom rock banda.

Na koncertu ćete nastupiti uz svoj prateći bend. Tko su njegovi članovi?

– Smatram se privilegiranim jer sam okružen prijateljima i odličnim muzičarima pa su svirke i trenuci na stageu tim veći gušt. Nastojim im stalno to davati do znanja jer bez njih ništa nije isto. Oni su: Nikola Mesarek na basu, Dorian Cuculić na klavijaturama, Vladimir Tomić na gitari, Dino Šimonović na bubnju, Jelena Fabijan kao back vokal te Darko Terlević s kojim sam i napravio ovaj album, na gitari.

Nastojim što više uživati

U Velikom pogonu zagrebačke Tvornice kulture album ste predstavili prošlog tjedna. Gosti na koncertu bili su vam Chui i Josipa Lisac. Kako je bilo u Tvornici? Po čemu ćete pamtiti taj nastup?

– Koncert je prošao iznad svih mojih očekivanja. Dvorana je bila puna, ljudi su plesali i pjevali refrene, a svirka je trajala više od dva sata. Naravno, kako da ne spomenem i drage goste Josipu Lisac i Chui koji su me svojom pojavom i nastupom učinili poniznim. Zna se tko je i što je Josipa Lisac, kakav je to brend na ovim prostorima pa i šire. Stoga kad čujem birane riječi kojima me opisuje, neizmjerno sam zahvalan na svakome lijepome trenutku. Svjestan sam pozitivnih komentara koje dobivam od publike i kolega glazbenika i nastojim što više uživati. Ovim koncertom dogodile su se neke lijepe brojke i reakcije, što znači da je glazba došla do ljudi i da im se sviđa.

Uoči nastupa u Tvornici u zagrebačkoj rock knjižari Rockmark održali ste akustičnu svirku i družili se s fanovima. Kako je bilo? Koliko vam je bitan takav izravni kontakt s publikom?

– Na Akustici u Rockmarku sam nastupio već nekoliko puta posljednjih mjeseci i uvijek mi je bilo super. Ugođaj je sličan kao kada sviraš u dnevnom boravku, vrlo ugodno i nepretenciozno, a opet vrlo intimno. Drugačiji koncept gdje te publika »opipa« izbliza, bez ukrasa velike produkcije i lighta.

Pripremate li nešto slično i uoči riječkog koncerta?

– Zanimljiv prijedlog, nisam stigao o tome razmisliti… Možda bih mogao napraviti nešto slično npr. u caffeu Dnevni boravak kod Marka, čitaj White on white.

Neka nova publika

Publika vas je prvotno upoznala kao frontmena grupe Quasarr. Tko vas danas sluša? Jesu li to ljudi koji su vas slušali dok ste bili u bendu? Jeste li pjesmama koje stvarate samostalno privukli i nove slušatelje?

– Rad u tom bendu me brendirao kao pjevača, autora, tekstopisca i frontmena. Naravno da na svakom koncertu ima i te publike što me veseli jer volim misliti da je kvaliteta te muzike bila na visokoj razini, da smo bili drugačiji zvukom u odnosu na ostatak Hrvatske. Međutim, moje nove pjesme »Ispod kože«, »Kao mi«, »Ove misli«, »Tišina« te nedavni singl »Dodiri« već su itekako zaživjeli u eteru i na terenu. Publika ih pjeva, ove godine sam za EP izdanje bio nominiran i za Porin te nastupio na dodjeli nagrade. Broj prodanih karata i količina ljudi u Tvornici kulture jako su me ugodno iznenadili, nisam očekivao toliko ljudi s obzirom na to da sam tek nešto više od godine dana soloizvođač. Sve to pokazuje da su pjesme došle do neke nove publike i to me jako veseli.

Prve recenzije albuma »Ispod kože« jako su dobre. Što to znači za vas i koliko su vam bitni pozitivni komentari?

– Recenzije su odlične! Jutarnji, Večernji, muzika.hr, Nacional, svi su redom nahvalili album. U ovaj album uložio sam puno, puno osobnosti i rizika, a to nije uvijek bilo jednostavno. Razgolitiš se kao autor, pjevač, tekstopisac, producent. Ali imam veliko samopouzdanje u ono što radim, znam što i kako želim. Svakako moram spomenuti Darka Terlevića koji je i sam puno uložio u album i bez čijeg truda i ideja ništa ne bi zvučalo isto. S obzirom na to da se odlično razumijemo, cijeli je kreativni proces bio brz i lakši. Naravno, tu je i Matej Zec koji je sve odlično izmiksao. Premda ne volim kategoriziranja, moram priznati da mi sve to imponira, ali i nameće odgovornost da svakom sljedećom snimkom opravdam komplimente.

Ova je godina za vas bila puna uspjeha i lijepih trenutaka. Koji biste izdvojili kao najposebniji?

– Svakako ovaj nedavni nastup u punoj Tvornici kulture u Zagrebu, nastup na Porinu, snimanje svih spotova, izlazak albuma…

Kakvi su vam planovi za sljedeću godinu?

– Planiram nastaviti puno raditi, snimati i svirati. Već se dogovaraju i novi nastupi… U proljeće ću izbaciti novi singl i spot.

Čemu se nadate u nastavku solističke karijere?

– Nadam se dobrim pjesmama, nastupima te da ću i dalje biti okružen prijateljima i super kreativcima. Nadam se da ću kao autor i izvođač stalno učiti i razvijati se te da je ovo tek početak lijepe priče.

