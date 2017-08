Bruce Springsteen i Universal Music Publishing Groupa (UMPG) potpisali su ekskluzivni ugovor kojim će po prvi put jedan publisher predstavljati cjelokupni opus ovog karizmatičnog glazbenika.

UMPG bit će odgovoran za kreativni i komercijalni razvoj svih njegovih 18 studijskih albuma koji su, od 1973. kad je izdao prvi album »Greetings from Asbury Park«, zaradili 20 Grammyja i mnoge druge nagrade poput BRIT Awards, nagrade Golden Globe, MTV Video Music nagrade, itd.

Možda jedno od najdražih priznanja mu je Oscar za najbolju pjesmu 1994. za »Streets of Philadelphia« iz filma »Philadelphia«.

Osim zavidne samostalne karijere njegova autorska djela izvodili su i drugi glazbenici poput Natalie Cole (»Pink Cadillac«), Joan Jett (»Light of Day«), Mary J. Blige (»American Skin (41 Shots)«), Manfred Mann’s Earth Band (»Blinded by the Light«), The Pointer Sisters (»Fire«), Patti Smith (»Because the Night«) i mnogi drugi.

Springsteen ni nakon 40 godina na sceni ne posustaje. Prošlog rujna izdao je memoare »Born to Run« uz pripadajući album »Chapter and Verse« koji će ove jeseni doživjeti meko izdanje.

A priprema i pravu glazbenu poslasticu – »Springsteen on Broadway« – solističke koncerte u kazalištu Walter Kerr koje ima samo 960 mjesta, vjerojatno najmanjem prostoru u kojem je Bruce ikad svirao.

Koncerti kreću 3. listopada, a što posjetitelji mogu očekivati, The Boss kaže:

»Moj show je samo ja, gitara, glasovir, riječi i glazba. Dio koncerta ću pričati, dio pjevati. Okvirno slijedi put mog života i mog rada. Sve zajedno je u potrazi za mojim stalnim ciljem da pružim zabavnu večer i prenesem nešto vrijedno«.

Komentari

komentara