Kraj zime donio je i lijepe vijesti za ljubitelje glazbe Jimi Hendrixa.

Naime, pojavio se i treći dio trilogije tzv. serije „arhivskih snimki“ koju su Legacy Recordings, vlasnici njegovih prava, začeli albumom „Valleys of Neptune“ objavljenim 2010. godine, nastavili tri godine kasnije s „People, Hell and Angels“ te, čini se, kraju priveli s „Both Sides of the Sky“.

U 67 minuta glazbe ponuđeno je 13 pjesama koje je Hendrix snimio u razdoblju od siječnja 1968. do veljače 1970. godine. Uz autorske radove samog Hendrixa tu su i pjesme Muddy Watersa „Manish Boiy“, Stephena Stillsa “$20 Fine”, Guitar Slima „Things I Used To Do“ te čuvena „Woodstock“ Joni Mitchell.

Naravno, u svakoj od pjesama u prvom je planu briljantna Hendrixova gitara pa će obožavatelji ovog gitarističkog maga doći na svoje i nimalo im neće smetati što su ove pjesme već mogli čuti na nekim drugim Hendrixovim kompilacijama.

