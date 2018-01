Britanski Norman Beaker Band, jednog od najboljih britanskih blues glazbenika Normana Beakera, gostovat će u srijedu 14. veljače u zagrebačkoj Tvornici kulture, gdje će u sklopu europske turneje promovirati novi studijski album »We See Us Later«.



Predvodnik britanske blues scene više od četiri desetljeća, Norman Beaker cijenjeni je gitarist, pjevač, tekstopisac i producent. Zajedno s Vanom Morissonom tri je puta zaredom napunio Royal Albert Hall. Godine 2017. postao je osmi Britanac u 21. stoljeću koji je ušao u Blues Hall of Fame.

Norman je njegovao prepoznatljivi zvuk tijekom čitave svoje karijere bilo svirajući solo ili surađujući s najvećim glazbenicima blues, rock, jazz, soul i pop scene s obje strane Atlantika, uključujući imena kao što su Chuck Berry, Jack Bruce, Buddy Guy, Van Morrison, Lowell Fulson i B.B. King, koji je jednom prilikom izjavio: »Norman je kao bijeli Freddie King«.

Albumom »Live in Belgrade« Norman Beaker Band je 2015. godine osvojio sve u svijetu bluesa, posebno hitom »Only I Got What Other Guy Want«, koji se popeo na sam vrh internacionalnih blues lista. Pozitivne kritike iz Velike Britanije, preko Njemačke, Belgije do Kanade samo su ponovo potvrdile njegov status ikone i neospornu reputaciju jednog od najboljih britanskih blues glazbenika.

»Odanost onim istinskim, inovativnim korijenima koji su britanski blues učinili velikom glazbenom silom – bez obzira na promjene u trendovima – samo su poslužile da Normanov rad ostane savršen i suvremen«, stoji u najavi.

Vjeran ustaljenoj formi, Norman Beaker vraća se s novim studijskim albumom »We See Us Later«, koji je već zaradio pozitivne recenzije širom svijeta. Album je plod rada cijelog benda, uključujući angažman maestra na saksofonu Kima Nishikaware i virtuoza na klavijaturama Nicka Steeda.

