Trinaesto izdanje Pozitivnog koncerta, najvećeg i najdugovječnijeg domaćeg dvoranskog glazbenog događaja, održat će se u subotu 2. prosinca u Velikoj dvorani zagrebačkog Doma sportova uz nastupe čak pet izvođača – Brkova, Kawasaki 3P-a, Elementala, Repetitora i Otrovne Kristine.

Nakon specijalnog prošlogodišnjeg Pozitivca na kojem su nastupili Josipa Lisac, Bajaga, Rundek Cargo Trio i Luce ova središnja zimska glazbena manifestacija vraća se zvuku koji je dominirao koncertom već duže od desetljeća, ali i s pojačanim brojem izvođača. Umjesto standardna četiri benda ovaj put će zasvirati njih pet.

Svoje prve nastupe na Pozitivnom koncertu upisat će dva fantastična rock trojca – beogradski Repetitor i zagrebačka Otrovna Kristina. Oni će podijeliti pozornicu s tri izvođača koji već imaju iskustva i sa svirkama na Pozitivcu i s rasprodavanjem jedne od dvorana zagrebačkog Doma sportova. Brkovima, Kawasaki 3P-u i Elementalu bit će to jedine svirke u Zagrebu u dogledno vrijeme.

Događaj koji je u trinaest godina prešao put od Tvornice kulture i Draženovog doma do pet zaredom rasprodanih Velikih dvorana Doma Sportova, bez sumnje je najomiljeniji koncert u jesensko-zimskom razdoblju grada Zagreba. Pozornicom Pozitivca proteklih dvanaest godina prodefilirali su Dubioza Kolektiv, Hladno pivo, Josipa Lisac, Bajaga i Instruktori, Rundek Cargo Trio TBF, Let 3, PipsChips&Videopclips, Goran Bare & Majke, Laibach, Stereo MCs, Urban & 4, Jonathan, Massimo i mnogi drugi, a koncert je posjetilo više od 80 000 ljudi. Sve te brojke čine ga našim najvećim i najvažnijim dvoranskim rock koncertom.

Tradicionalno organiziran od HUHIV-a i Los Angeles Agencije uz Svjetski dan AIDS-a, sa snažnom edukativnom porukom, Pozitivan koncert i ove će godine uz izrazito povoljne cijene ulaznica okupiti izuzetno jak line up regionalne scene.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 55 kn do 16. rujna. Od 17. rujna do 11. studenog cijena će im iznositi 70 kn. Od 12. studenog do 1. prosinca za ulaz će trebati izdvojiti 80 kn, a na sam dan koncerta 90 kn.

Službena prodajna mjesta:

Dirty old shop, Tratinska 18

Rockmark, Berislavićeva 13

Aquarius CD Shop, Varšavska 13 i Branimir centar

Dallas Music Shop Rijeka, Splitska 2a

Eventim prodajna mjesta i www.eventim.hr

Komentari

komentara