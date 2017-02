Popularni kanadski roker Bryan Adams, koji je u gotovo četrdesetogodišnjoj karijeri prodao više od 100 milijuna albuma, nastupit će 9. studenog u zagrebačkoj Areni, objavljeno je na njegovoj Facebook i web stranici.



Svestrani umjetnik, dobitnik brojnih nagrada i miljenik publike u sklopu turneje promovira novi album »Get Up«. Početkom srpnja kreće na europski dio svjetske turneje, a završava je nastupom u Brnu, u Češkoj, 19. studenog. Osim Češke i Hrvatske, nastupit će u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Austriji, Belgiji, Italiji i Švicarskoj…

Adamas se glazbom ozbiljnije počeo baviti sredinom sedamdesetih godina, da bi svjetsku slavu stekao osamdesetih, nakon četvrtog albuma »Reckless«, koji je prodan u četiri milijuna primjeraka. Budući da je dosad prodao više od 100 milijuna albuma, svrstava se među najprodavanije izvođače rock glazbe.

Najpoznatije izvedbe koje su obilježile mladost mnogih, a danas su klasici su »I do it for you«, »Plese forgive me«, »All for love«, »Summer of ’69«, »Have you ever really loved a woman«, »Run to you«, »Cuts Like a Knife«, »Heaven«… Hit singl »I do it for you« iz 1991. godine proveo je čak 16 tjedana na vrhu britanske top ljestvice, što je još uvijek važeći rekord.

Zadnji studijski album »Get Up« objavio je 2015. godine, producirao ga je Jeff Lynn iz Electric Light Orchestra. Adams daje značajan doprinos i u svijetu fotografije, a aktivan je i u borbi za zaštitu životinja.

Adams je prvi put nastupio u Zagrebu 2000. godine, a 2006. održao je koncert u Osijeku.

Komentari

komentara