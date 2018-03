Britanski glazbenik i osnivač legendarnog Roxy Musica Bryan Ferry nastupit će 5. rujna na pozornici tvrđave sv. Mihovila u Šibeniku, potvrdili su u ponedjeljak iz ustanove Tvrđava kulture Šibenik.



Ferry u Šibenik dolazi u pratnji sedmočlanog benda, nakon što je razgrabljeno reizdanje debitantskog albuma Roxy Musica, objavljeno u prosincu prošle godine.

Organizatori šibenskog koncerta najavljuju vrhunski spektakl na kojemu će Ferry izvesti neke od svojih najvećih hitova poput »Slave to Love«, »Don’t Stop the Dance« i »Avalon«.

Ravnateljica ustanove Tvrđave kulture Šibenik Gorana Barišić Bačelić uvjerena je da će nastup glazbene ikone privući u Šibenik brojne ljubitelje Ferryjeve glazbe, a idućih mjeseci bit će objavljeno tko će uvesti publiku u atmosferu plesnih pop ritmova.

Prvi samostalni album Ferry je objavio 1973. pod nazivom »These Foolish Things«, na kojem je vidljiva privrženost klasičnim ritmovima. Nastavak je uslijedio s »Another Time, Another Place«, kolekcijom obrada najvećih hitova Boba Dylana i The Beatlesa. Ipak, njegov primarni fokus ostaje Roxy Music, čije obrađene verzije najvećih hitova objavljuje na albumu »Let’s Stick Together«.

Perfekcionist originalne boje glasa prvi album potpuno novog materijala, »In Your Mind«, izdaje 1977., a pjesme »This Is Tommorow« i »Tokyo Joe» postaju hitovi s glazbenim prizvukom dana provedenih u Roxy Musicu.

U svojoj je karijeri surađivao s mnogim zvijezdama, od Briana Ena do Groove Armade, da bi 2012. izdao instrumentalni album »The Jazz Age«, na kojem Ferryjeve najveće hitove u stilu jazza dvadesetih godina izvodi njegov vlastiti orkestar.

Publiku na šibenskoj pozornici, po najavama organizatora, čeka nezaboravna večer plesa bez prestanka, jer iz Tvrđave kulture najavljuju da će koncert trajati punih 120 minuta.

