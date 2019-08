Bubnjar Slipknota, Jay Weinberg, nedavno je podijelio svoja razmišljanja o klimatskim promjenama i sve većem nasilju u društvu. Nazvao je porast temperature “neospornim” i pozvao gledatelje da daju svoj obol u suprotstavljanju klimatskim promjenama.

Jay je gostovao kod Elliotta Fullama, dječaka koji već pet godina intervjuira slavne putem svojeg kanala Little Punk People na YouTube-u.

“To je ono što mi kao ljudska vrsta radimo Zemlji i svojem domu. To je nasljeđe koje ostavljamo iza sebe. To je grozno. I to je stvarnost svijeta u kojem živimo. Tako da mislim da se svi trebamo zauzeti i napraviti sve što možemo da nađemo alternativne resurse, alternativna goriva i slične stvari. I radimo sitnice poput recikliranja”, odgovorio je kada je upitan o požarima u Amazoniji.

“Danas je tako lako reciklirati ili kompostirati. Ja to radim kod kuće. Postoji puno resursa koje ljudi mogu pronaći u svojim lokalnim zajednicama i saznati kako mogu raditi stvari drugačije, a to je samo mali korak koji pomaže. Globalno zagrijavanje je ozbiljan problem. Svakodnevno doživljavamo posljedice”, nastavlja Jay.

Na pitanje što bi eliminirao da može ukloniti samo jednu lošu stvar na ovom svijetu, Jay odgovara: “Doista mi je dosta gledanja toliko besmislenog nasilja u svijetu. Uvijek ga je bilo, ali vidjeti tako ružno podzemlje – barem u zemlji u kojoj živimo – te uništi. Dosta me to uništava. Tako da bih volio vidjeti puno manje toga.”

