„This Is the Noise That Keeps Me Awake“ iliti „To je buka koja me čini budnim“ naziv je autorizirane autobiografije sastava Garbage koju je, uz pomoć svih članova sastava (Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson i Steve Marker) napisao novinar Jason Cohen.

Knjiga će na tržište 4. srpnja a u njoj će ova škotsko-američka alt rock grupa biti predstavljena ne samo riječima, već i brojnim do sada neobjavljenim fotografijama. Nakon 22 godine postojanja (debi album „Garbage“ objavili su 1995. godine) došlo je vrijeme za prisjećanje na prošlost i svojevresnu rekapitulaciju, odnosno kako je to duhovito primjetila pjevačica Shirley Manson:

„Već smo počeli zaboravljati ono što smo željeli zapamtiti jer su 22 godine dugo vrijeme da bi se sačuvalo sva sjećanja na ludosti i čarobne stvari koje smo doživjeli.“, rekla je Manson.

Knjigu je već moguće nabaviti u pretprodaji, a za najveće fanove spremno je i posebno izdanje u ograničenom broju primjeraka koje će uz knjigu nuditi i 12-inčni vinil sa šest do sada jopš neobjavljenih koncertnih snimaka pjesama „Milk”, “You Look So Fine”, “Cup of Coffee”, “Bleed Like Me”, “Beloved Freak” i “Even Though Our Love Is Doomed”.

Uz sve to Garbage najavljuju kako će dan nakon objavljivanja knjige, dakle 5. srpnja, krenuti na ljetnu USA turneju na kojoj će uz stare hitove svirati i prošle godine objavljeni album „Strange Little Birds“, a zanimljivo je da na turneju idu zajedno sa grupom Blondie.

