Četvrti nastup u Hrvatskoj legendarnih death metalaca Cannibal Corpse dogodit će se u četvrtak, 20. lipnja u Boogaloou.



S radom su počeli davne 1988. u Buffalu, danas obitavaju u Tampi, legendarnoj meki američkog death metala (Death, Morbid Angel, Deicide, Obituary, Atheist, Hate Eternal). Prvi album „Eaten Back To Life“ objavili su 1990. za Metal Blade s kojim surađuju sve do danas, a posljednji u nizu „Red Before Black“ objavili su prije dvije godine. 2015. godine postali su bend s najviše prodanih albuma kad je u pitanju death metal.

Cannibal Corpse je oduvijek bio poprilično kontroverzan bend, prije svega zbog stihova koji nisu baš za svačije uši, morbidnih te vulgarnih artworka koji su ukrašavali njihove albume i najavljivali koncerte. Sve to rezultiralo je brojnim zabranama nastupa i prodajom albuma te protestima raznoraznih aktivista koji su njihov glazbeni izričaj smatrali nepoćudnim. Naravno, nipošto se ne smije zaboraviti niti antologijska scena s njima u legendarnom Ace Venturi s Jimom Carreyjem.

Članovi benda su George „Corpsegrinder“ Fisher, Paul Mazurkiewicz, Alex Webster, Rob Barrett i Erik Rutan iz benda Hate Eternal koji se nedavno pridružio ovom veselom kolektivu.

Cijena ulaznica je 155 kuna, dok će na dan koncerta ako ih ostane koštati 180 kuna.

