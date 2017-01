Punih 19 godina nakon što su objavili posljednji, šesti studijski album, ploču „Munki“ (1998.) na scenu se vraća i čuveni škotski gitaristički rock sastav Jesus and Mary Chain.

Podsjetimo, godinu dana nakon albuma „Munki“ grupa se raspala, a rad je obnovljen 2007. godine kade su počeli nastupati na koncertima da bi tijekom 2014. i prošle godine nizom koncerata obilježili tridesetu godišnjicu objavljivanja njihovo kultnog albuma „Psychocandy“.

Sad će, sudeći po izjavavama Jima Reida, gitariste i pjevača, svemu tome biti dodan i novi album. Štoviše, niz pjesama za novu ploču spreman je bio već 2007. godine, ali je pri radu na njima iznova došlo do žestokih sukoba između braće Jima i Wiliama Reida (oni su škotska verzija mančesterske braće Gallagher) pa je iznova sve stalo. Na svu sreću tijekom prošle godine braća su opet pronašla zajednički jezik i materijal za novi album je spreman, a ljubitelji njihovog gitarističkog zvuka moći će čuti što su to bučni Škoti učinili već 25. ožujka ove godine kad bi trebao biti objavljen album pod nazivom „Damage and Joy“ na kojem će biti 14 novih Jesus and Mary Chain pjesama.

