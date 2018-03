Na Korzu je jučer otvorena izložba »Paraf bode kao trn« koja na 20 panoa prikazuje sve ključne trenutke iz 10-godišnjeg rada riječkog benda Paraf čiji je nastup u ožujku 1978. godine označio početak riječke punk i postpunk scene te početak punka u istočnom dijelu Europe. Autor izložbe o pionirima riječkog punka je Velid Đekić, dizajn i grafičku pripremu potpisuje Mladen Stipanović, a autori fotografija koje se mogu razgledati na Korzu su: Nikola Petković, Feri Rumić, Damir Krizmanić Kriza, Dražen Kalenić, Goran Pavelić Pipo, Goran Nemarnik Gus i Darko Bjelobaba. Organizator izložbe je Odjel za kulturu Grada Rijeke, a prijevod na engleski djelo je Tajane Mavrinac.

Ovo je fenomenalno!

Otvorenju izložbe nazočila su dvojica članova prve postave benda, gitarist i pjevač Valter Kocijančić i basist Zdravko Čabrijan, dok je bubnjar Dušan Ladavac Pjer izostao zbog poslovnih obveza. Izložbu nisu propustili ni članovi kasnijih postava: pjevačica Pavica Čabrijan, gitarist Mladen Ilić i klavijaturist Raoul Varljen.

– Sve sudionike ovog zbivanja veseli ova izložba. Zanimljivo je kako vrijeme promijeni percepciju nekih situacija. Danas praktički slavimo grafit koji je kad je napravljen, trebalo skidati, brisati, guliti špatulicama. Drago mi je da je Paraf ušao u priču kao dio grada, vjerujem da je svakome od nas to drago, rekla je Pavica Čabrijan.

Izložba fotografija, omota ploča i drugog dokumentarnog materijala oduševila je i Valtera Kocijančića.

– Ovo je fenomenalno! Ostao sam iznenađen kad sam vidio izložbu. Ovo je nešto predivno za grad. Nisam ni svjestan svega što smo ostavili iza sebe; kao klinci smo pokrenuli kotrljanje velikog kamena koji se, hvala Bogu, još uvijek kotrlja, i drago mi je da se svi još sjećamo tih davnih dana. Četrdeset godina nije bilo tako davno, ali od tad se promijenilo puno stvari i nadam se da će sve skupa još mijenjati na bolje, jedino mi je žao što su oni koji bi trebali biti pokretači svega toga nažalost iselili iz ove zemlje, rekao je Kocijančić i prisjetio se prvog nastupa grupe Paraf u Circolu.

– Nije mi bilo svejedno izaći na binu i prikazati se u svjetlu u kojem smo se mi vidjeli u svojim glavama. Htjeli smo napraviti još veći show nego što smo napravili. Sve skupa je ispalo fantastično. To nam je bio prvi nastup i nismo bili svjesni što smo napravili. U to vrijeme mnogima se to nije sviđalo, a neki su mladi u tome vidjeli bunt koji i danas postoji. Koncert je trajao kratko, ostavili smo na sve upečatljiv dojam i mnogi su krenuli našim putem, prisjetio se.

Otvorenjem izložbe započelo je Riječko pankersko proljeće koje će se nastaviti 22. ožujka kada će koncertom u Circolu biti obilježena 40. godišnjica prvog koncerta grupe Paraf.

Izložba omota albuma

Obljetničarska godina za riječku rock scenu završit će krajem godine 40. Ri Rock Festivalom. U međuvremenu će biti organizirana i druga događanja među kojima je i izložba omota albuma dizajnera Mladena Stipanovića koji je zaslužan za covere nosača zvuka brojnih riječkih izvođača.

– Ova izložba je početak priče o riječkom rocku i mojem dizajnu. Ovdje sam pokrio razdoblje do 1990-ih, dok ću na izložbi u Malom salonu pokriti ostatak. Prvi cover radio sam za ploču »Barock ’n’ Roll« grupe En Face, a nakon toga su krenuli omoti CD-a. Prije toga bilo je nekih pokušaja izrade covera za grupu Grad, još u demo fazi, koji im nikad nisam pokazao. Za Grad sam kasnije radio covere za tri albuma. Oduvijek sam jako volio riječku scenu i indirektno bio dio nje tako da mi je bilo super raditi covere za gotovo sve izvođače. Radio sam i plakate za Stereo, Točku, Palach. Recimo, Urbanu nisam nikad radio cover albuma, ali sam radio plakat za njegov koncert… Coveri i plakati imaju isti rukopis, pa možda i plakate uključimo u izložbu, otkrio je.

