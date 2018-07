Jedna od najupečatljivijih underground glazbenica današnjice, američka kantautorica Chelsea Wolfe, stiže u Rijeku, a njen premijerni nastup 1. kolovoza na Trgu Riječke rezolucije dio je novog glazbenog programa Ciklus Furioza programskog pravca Kuhinja Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, u sklopu kojeg se na iznimnim riječkim lokacijama na otvorenom održavaju koncerti ženskih glazbenica, te se organizira u suradnji s riječkim Distune Promotionom.

Wolfe je nedavno započela ljetnu turneju nastupom na jednom od najboljih europskih glazbenih festivala – danskom Roskildeu, a predstavlja šesti studijski album, »Hiss Spun« izdan prošle godine, s kojim je učvrstila svoju reputaciju jedne od najzanimljivijih underground glazbenica današnjice čiji je glazbeni izričaj prilično raznolik i obuhvaća slojevite tekstove, bogatu zvučnu kulisu folka, gotha i industriala, te visokoestetizirani nastup.

Za razliku od prijašnjih albuma koji su bili vođeni intimom ogoljene folk glazbe (»The Grime and the Glow«, »Unknown Rooms«) ili lupajućim pulsom elektronike (»Pain Is Beauty«, »Abyss«), »Hiss Spun« je izuzetan zbog kombinacije glasnog basa, tutnjajućih bubnjeva i izdašne distorzije. Glazba njenog najnovijeg albuma itekako je višeslojna: na snažnu podlogu basa slaže se premaz od niskofrekvencijskih zvukova, a njezin dugogodišnji suradnik Ben Chisholm svemu je pridodao uznemirujuće zvukovne kolaže: tutnjavu gradilišta iz Praga, urlik kojota u okolici Chelseaine seoske kuće u Kaliforniji, struganje strojeva na podu skladišta prijateljeva radnog mjesta…

Premda Chelsea Wolfe uspješno kombinira različite utjecaje i na pozornici ih čini jedinstvenima i svojima, cijenjeni britanski magazin Mojo komplimentirao je opisom u kojem je smješta u vokalni razred i glazbeni pravac s neponovljivom Siouxsie Sioux i Siouxsie&The Banshees naglašavajući poseban aranžman žičanih instrumenata, jekičaste bubnjeve, te slojeviti reverb koji obavija njen prigušeni, baršunasti glas. Njen nastup u Rijeci prilika je da s tom iznimnom glazbenicom razmijenimo nekoliko pitanja.

Muški klub

Na europskoj ste turneji. Ovo je vaš prvi nastup u Rijeci, ali drugi u Hrvatskoj – nastupili ste na SuperUho festivalu u Šibeniku. Kakva su vaša očekivanja?

– Kad smo prvi put bili u Hrvatskoj, oduševila me ljepota vaše zemlje. Uostalom, svirali smo u blizini mora. Tako da se baš veselim povratku.

Vaš koncert dio je glazbenog programa Ciklus Furioza u sklopu kojeg nastupaju ženske glazbenice različitih glazbenih žanrova. Smatrate li se »furiozom«, snažnom ženom na stageu?

– Naravno! Moj aktualni album »Hiss Spun« u potpunosti je posvećen tome da kao osoba i žena osnažim unutarnju moć i divlju stranu. Moja bubnjarica Jess također je jaka žena i osjećam se moćno jer mi ona na pozornici »čuva leđa«.

Glazbena industrija i dalje je »muški klub« u kojem je ženama ponuđeno manje prilika, moraju se više truditi i uostalom imaju manje ženskih uzora. Kako to premostiti?

– Iznimno je važno okružiti se onom glazbenom ekipom koja ima poštovanja i odmaknuti se od onih koji vas drže manje vrijednom. Još uvijek susrećem muškarce koji žele da glazbena industrija ostane »muški klub«, no želim biti uzor mladim glazbenicama koje tek počinju, tako da se trudim ostati jaka i pozitivna.

Okružena glazbom

Što vas je potaklo da se bavite glazbom? Vaš otac je country glazbenik?

– Da, odrasla sam okružena glazbom. Moj otac je imao kućni studio i njegov bend je tamo svirao i snimao glazbu, naravno gledala sam i njihove nastupe. Ja sam pak počela pišući poeziju i u jednom trenutku htjela sam riječi spojiti s glazbom pa me tata naučio nekim jednostavnim načinima snimanja i pomogao mi da počnem pisati i glazbu. Od tada nikad nisam prestala stvarati i snimati glazbu, no ipak dugo mi je trebalo da se osjećam ugodno svirati pred publikom.

»Hiss Spun« vaš je šesti album. Za čim još tragate kao glazbenica?

– Oduvijek želim stvarati glazbu koja potiče iz takozvanog iskrenog mjesta i uvijek slijedim instinkt. Na posljednja dva albuma slijedila sam želju za žešćim zvukom, a na idućem ću se fokusirati više na akustične pjesme.

Imate li omiljnu pjesmu s »Hiss Spun«?

– »Scrape« je bila poput katarze za mene, poput osobnog egzorcizma.

Sa svakim albumom istražujete nešto novo. Otkud crpite inspiraciju?

– Na albumu »Hiss Spun«, konačno sam se osjetila spremna biti vrlo osobna i intimna u tekstovima. Ma radi se o tome da prihvatite vlastiti »nered« i pronađete snagu u ranjivosti.

Ostanite vjerni sebi!

Koja su vaša omiljena mjesta za svirku?

– Mislim da nije pitanje mjesta, već energije koja se tu noć stvori. Možete svirati u nečijem dnevnom boravku i imati fantastičnu svirku, a isto tako možete svirati u najnovijem klubu s odličnom akustikom no nekako svirka bude mlačna.

Vaša »Feral Love« dio je soundtracka megapopularne serije »Game of Thrones«. Je li to pomoglo da publika otkrije vašu glazbu?

– Sigurna sam da jest. Zapravo je vrlo cool kad ti je pjesma dio serije koju volim. Uostalom, dijelom je snimana i u Hrvatskoj!

Što biste savjetovali mladim glazbenicima koji tek počinju?

– Ono zbog čega se na početku osjećate kao izgnanik, najvjerojatnije će kasnije postati vaš prepoznatljiv znak, ono što će vas činiti drugačijima i zato: ostanite vjerni sebi!

Ulaznice

Koncert američke kantautorice Chelsea Wolfe i predgrupe, belgijskih hardcore glazbenika Brutus, zbog povećanog interesa publike premješten je s Trsatske gradine na Trg riječke rezolucije. Do samog koncerta ostalo je manje od mjesec dana, održat će se u srijedu 1. kolovoza, a ulaznice po cijeni od 125 kuna mogu se kupiti u sustavu Entrio, Dallas music shopu Rijeka i zagrebačkom Dirty Old Empireu. Ako budu dostupne na dan koncerta, ulaznice će se moći kupiti po cijeni od 155 kuna.

