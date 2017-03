Finski metal bend Children Of Bodom održat će koncert večeras u zagrebačkoj Tvornici kulture, u sklopu turneje »20 Years Dirt & Down«, kojom obilježavaju dvadeset godina od svojeg prvog albuma »Something Wild«, najavio je organizator koncerta agencija Twilight Promotion.



Children Of Bodom ponovno će svirati u Zagrebu nakon jedanaest godina, nakon što su u siječnju 2006. godine održali koncert u rasprodanoj dvorani Boogaloo. Na novoj turneji, osim što će promovirati svoj zadnji, još uvijek aktualni album »I Worship Chaos«, predstavit će presjek karijere.

Children Of Bodom su finski melodic death metal bend koji su 1993. godine osnovali vokal, gitarist i vođa grupe Alexi Laiho i bubnjar Jaska Raatikainen. Godine 1997. objavili su prvi album »Something Wild« koji je prodrmao metal scenu i u Finskoj dospio do prvog mjesta ljestvice, gdje se zadržao osam tjedana.

Time su u kratkom roku postali zvijezde, posebice virtuozni gitarist i frontmen Alexi Laiho – Wildchild. Drugi album »Hatebreeder« objavljen je 1999. godine, a uslijedila je turneja koja je uključivala i Japan, gdje su rasprodali koncerte, što je zabilježeno i na DVD-u »Tokyo Warhearts – Live In Japan«.

Iduće godine objavili su treći, do tada najuspješniji album »Follow The Ripper«, koji je dostigao zlatnu tiražu i dospio na američke top liste, čime Children Of Bodom postaju najveći finski izvozni metal proizvod.

Formula njihova uspjeha je u miješanju više žanrova metala i stvaranju nove fuzije, kojom su uspjeli proširiti krug slušatelja i prodrijeti do publike koja ne sluša isključivo metal.

Kao posebne goste Children Of Bodom dovode dvije nove metal atrakcije, danske alter metalce Forever Still i kanadske progresivne metalce Oni.

Komentari

komentara