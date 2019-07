Među pažljivo biranim imenima ovogodišnjeg, drugog po redu Sailor Sweet&Salt Music Festivala koji će večeras nastupiti na pozornici u središtu Rijeke, na Senjskom pristaništu, je i Chui – hrvatski kvartet koji njeguje ponešto drugačiji pristup jazzu. Spoj suvremene klupske plesne glazbe u kombinaciji s jazzom, elektronikom i rock’n’roll beskompromisnim pristupom već s prvim albumom »Chui« osigurao im je kultni status na hrvatskoj glazbenoj sceni. Isti su potvrdili svakim sljedećim dugosvirajućim materijalom, kao i svakom svojom live svirkom, a o novom albumu, svirci u Rijeci i 3D figurici Chui nekoliko pitanja razmijenili smo s Tonijem Starešinićem.

Na festival Sailor stižete s novim materijalom?

– Plan akcije Sailor je da prvu polovicu satnice nastupa iskoristimo da predstavimo neke stvari s novog albuma, a kroz drugu polovicu ćemo se prošetati kroz prva tri albuma.

Brojni dragi gosti

Za jesen je najavljen novi album. Recite nam malo više o njemu, što novoga donosi u istraživanju zvuka?

– To nam je sad već peti album u sedam godina postojanja benda. Počeli smo ga snimati još prije dvije godine, ali onda je sve stalo na godinu dana zbog drugih glazbenih akcija – tek nam je izašao album sa Jazz orkestrom HRT-a pa nije bilo hitno dovršiti ovaj album. Tako da smo evo od jeseni malo nagazili i baš dan prije Sailora idem u studio uzeti master albuma. Taj album će biti najrokerskiji do sad, malo smo se poigrali i s punkom i metalom, s druge strane izuzev albuma s Jazz orkestrom, ima i najviše jazz improvizacija. Malo smo pokucali i na vrata world musica, a ima i puno posveta znanstveno-fantastičnim što filmskim, što stripovskim temama. Uostalom, naslov albuma je »Iz kapetanovog dnevnika«. To nam je zapravo i prvi album u ovoj četveročlanoj postavi s kojom sviramo već dvije godine.

Rado i često surađujete i s drugim glazbenicima. Koga ćete ugostiti na novom albumu?

– Na novom albumu opet imamo puno suradnji, tu su riječki jazz gitarist Zoran Majstorović, klasičari udaraljkaši Ivana Bilić i Nikola Krbanjević koji skupa nastupaju kao Ink Experiment duo, tu je world music duo Druyd kojeg čine Dubravko Lapaine na didgeridoo i Ivan Uravić na gitari. A gost nam je i moj drugi bend Mangroove, skupa izvodimo naslovnu skladbu u formaciji dva bubnja, duple klavijature, bas, vokal, theremin i sax. Kao bonus će se naći i pjesma »Pogledaj« koju smo snimili s riječkim pjevačem Borisom Štokom koja je izašla prošle godine na njegovom Porinom nagrađenom albumu i remix pjesme »Tebi Putujem« koju smo snimili s Josipom Lisac, remix je napravio Andrea Ljekaj i prošle godine je osvojio nagradu elektroničke scene Ambasador za remix godine.

Lani ste slavili na Porinima, ove godine na Rock&Off nagradama. Nije baš uobičajeno da jazz bend bude koncertni izvođač godine?

– Ovo na Rock&Offu je bilo totalno neočekivano pogotovo uz svu konkurenciju. Ispalo je smiješno na dodjeli, pošto nismo to uopće očekivali svi smo se raštrkali po Tvornici kulture, neki u back stageu, neki otišli malo vani na zrak, jedino sam se ja zatekao blizu našeg stola kad eto – Chui koncertni izvođač, haha. Ali prošla godina nam je stvarno koncertno bila vrhunska. I počela je simbolično baš u punoj Tvornici.

Mladi ljudi, super glazba

Osim brojnih koncerta u Hrvatskoj, iza sebe imate i zavidan broj inozemnih svirki. Kakvo vam je iskustvo s inozemnom publikom i svime što inozemni nastupi sa sobom donose?

– Da, nastupamo i vani i to nam je super, publika uvijek super reagira na našu glazbu, a veseli nas svakako nastupati za nas super organiziranim festivalima i u vrhunskom klubovima. S druge strane duga su putovanja, a pošto smo vani anonimusi, honorari su najčešće simbolični.

Domaća jazz scena je sve bolja i bolja, uz svima znana imena sve je više i mladih jazzera koji donose neki novi zvuk?

– Da, ima stvarno puno novih mladih ljudi koji rade super glazbu. Odmah mi padaju na pamet braća Ružići, Mak Murtić sa svojim ekipama i duhom uvijek mlađahni i poletni Kruno Levačić koji je savršenu glazbenu komunikaciju pronašao upravo s mladim snagama kroz sastave Problemi i Chapetlewsky. Polica s domaćim jazz izdanjima mi se debelo popunila u zadnjih par godina.

Vaši albumi odlično su prolazili i na top listama najprodavanijih. Očekivanja od novog izdanja su velika?

– Moram biti iskren pa reći da je album s Jazz orkestrom ostavio određeni psihološki pritisak na ovaj nadolazeći. Čini mi se da je ovaj novi album u totalno nezahvalnoj poziciji. Ali s druge strane zapravo se baš i ne mogu uspoređivati ta dva albuma, ovaj album je prirodni nastavak na »Third Sun From The Stone« koji je već zakoračio snažnije prema rocku i sad smo otišli još korak dalje i postavili zvuk u nekom još autohtonijem smjeru. Ne mogu baš pronaći sličnosti s ostalim jazz rock sastavima iz regije. Imamo neku svoju briju koju vozimo i tu se super osjećamo. Naravno, bilo bi lijepo da se album svidi publici, ali time se kao i uvijek do sad uopće ne operećujem.

Samo jedan plan

Kako stojite s ostalim bendovima, projektima i suradnjama?

– Mangroove koncertno promovira »Srce«, lagano radimo i nove pjesme, spremamo i Željkin solo album »Je Veux«. Na jesen izlazi i moj solo album, zapravo soundtrack dokumentarnog serijala »Nesreća« koji je na proljeće bio emitiran na HTV-u. Sviram i s Josipom Lisac i Edom Maajkom koji koncertno promoviraju prošlogodišnje albume.

Planovi?

– Jedini je plan zadržati postojeći nivo sreće, zadovoljstva, ljubavi, prijatelja, zdravlja i posla.

