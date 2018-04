Programski pravac Kuhinja Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture u suradnji s Distune promotionom ovog ljeta u Rijeku dovodi sjajne ženske sastave te najavljuje novi glazbeni program – Ciklus Furioza. Kako najavljuju organizatori, posjetitelje očekuje glazbena šetnja čije su postaje post-punk, goth, indie rock i techno, a njihova je poveznica ta da je riječ o glazbi koju stvaraju žene, glazbenice koje pomiču granice, izazivaju žanrove te grade nove, uzbudljive glazbene svjetove.

Ciklus Furioza za publiku iz regije također ponovo otkriva Rijeku i njene iznimne lokacije.

Prvi koncert bit će održan 1. kolovoza kada na Trsatsku gradinu dolazi američka glazbenica Chelsea Wolfe kojoj će to biti prvi samostalni nastup u ovom dijelu Europe. Wolfe u Rijeku dolazi u sklopu europske turneje na kojoj predstavlja šesti album »Hiss Spun« koji je učvrstio njezin status jedne od najupečatljivijih underground glazbenica današnjice. Za razliku od prijašnjih albuma koji su bili vođeni intimom ogoljene folk glazbe (»The Grime and the Glow«, »Unknown Rooms«) ili lupajućim pulsom elektronike (»Pain Is Beauty«, »Abyss«), »Hiss Spun« je izuzetan zbog kombinacije glasnog basa, tutnjajućih bubnjeva i izdašne distorzije. Glazba njenog najnovijeg albuma itekako je višeslojna: na snažnu podlogu basa slaže se premaz od niskofrekvencijskih zvukova, a njezin dugogodišnji suradnik Ben Chisholm svemu je pridodao uznemirujuće zvukovne kolaže: tutnjavu gradilišta iz Praga, urlik kojota u okolici Chelseaine seoske kuće u Kaliforniji, struganje strojeva na podu skladišta prijateljeva radnog mjesta…

– Htjela sam napisati neku vrstu eskapističke glazbe; osloboditi pjesme koje su tek bile u tijelu, rekla je Wolfe.

Kopanje po vlastitoj, ali i po nutrini svijeta jedna od najkonzistentnijih tema njenog rada.

– Stalno smo bombardirani lošim vijestima, ljude ubijaju bez razloga ili iz suludih razloga pa imaš osjećaj da je svijet mjesecima u suzama. A onda se sjetiš da je tako od samih početka. To je nevjerojatno i moram pisati o tome, zaključila je glazbenica.

Ulaznice

Prodaja early bird ulaznica počinje danas u 12 sati. Do nedjelje, 6. svibnja bit će ih moguće kupiti po cijeni od 105 kn. U ponedjeljak, 7. svibnja cijena im se penje na 125 kn, dok će im na dan koncerta cijena biti 155 kn. Ulaznice je moguće kupiti u sustavu Entrio, Dallas music shopu Rijeka i Vintage baru Trsatska gradina.

