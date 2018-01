Sukob između Lane Del Rey i grupe Radiohead vezan uz tvrdnju britanskih rockera da je američka pjevačica „kopirala“ njihovu pjesmu „Creep“ i od nje napravila dio svoje „Get Free“ pjesme s albuma „Lust For Life“ traje i dalje.

Najprije je Del Reyova tvrdila kako su je Radiohead tužili i traže 100 posto zarade od prodaje te pjesme, a ona im je ponudila 40 posto. No, sad se javio i predstavnik izdavačke kuće Warner/Chappell koja objavljuje albume grupe Radiohead. On tvrdi kako se, istina, razgovaralo s Lanom del Rey, ali nikakva tužba ne postoji. To je i logično jer kad bi Radiohead tužili Lanu del Rey, pitanje je što bi napravili Albert Hammond i Mike Hazelwood koji su kad se 1992. godine ta pjesma pojavila kao uvodni singl za odličan debitantski album „Pablo Honey“, tužili grupu Radiohead, tvrdeći kako postoje prevelike sličnosti s njihovom divnom baladom „The Air That I Breathe“ koju su napisali za grupu The Hollies koja je tom pjesmom imakla veliki hit davne 1972. godine!

Sud je tada stao na stranu Hammonda i Hazlewooda i oni su dobili dio zarade od te danas kultne pjesme grupe Radiohead.

Dakle, najbolje bi biilo da nitko nikog ne tuži, a ponajbolje će poroči skušatelji kojima je najbolje nasnimiti „The Air That i Breath“, pa „Creep“ pa „Get Free“ i – uživati. (M.K.)

